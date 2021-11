De gloeiende lava van de vulkaan Cumbre Vieja vloeit al sinds september over het Spaanse eiland La Palma. En het einde lijkt nog niet in zicht. De eerste uitbarsting in 50 jaar veroorzaakte meteen enorm veel schade: meer dan 2.700 gebouwen zijn vernietigd. 7.000 mensen moesten in veiligheid worden gebracht. Hoe uitzonderlijk is deze uitbarsting eigenlijk?