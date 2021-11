‘Dansen met een masker, dat is toch belachelijk?’

Nacht­clubs krijgen het omgekeerde van de maatregelen die ze wensten.

Wie vanaf zaterdag een discotheek binnenstapt, moet zijn coronapas tonen én een mondmasker dragen. Er is wel een alternatief: na een negatieve sneltest aan de deur kan het masker af. De uitbater mag zelf beslissen of al zijn klanten zich moeten testen of een masker opzetten.

Met die maatregelen draait de politiek de wensen van het nachtleven om. De test boven op de coronapas zag de sector niet zitten, maar die twee dingen komen er wel. Een 2G-beleid, waarbij niet-gevaccineerden uit het nachtleven geweerd worden, vond de sector wel werkbaar.

‘Juridisch te moeilijk, horen we’, zegt John Noseda van Kitsch Club in Knokke-Heist. ‘Maar een test aan de deur van onze club is niet haalbaar. Er is geen plaats om duizenden klanten te testen’, reageert ­Steven Van Belle van de Brusselse Fuse. ‘Dus zullen we feestvierders vragen om hun mondmasker aan te doen. Maar laten we eerlijk zijn: dat is belachelijk.’

‘Een mondmasker verknoeit de hele beleving in een club’, reageert een ontgoochelde Yves Smolders van de Hasseltse Versuz. Hij vindt de maatregelen niet doordacht. ‘Moeten wij, met al onze financiële moeilijkheden, sneltesten organiseren? Moeten we dat dan doorrekenen? Hoe zal de klant reageren?’

Raad van State

‘Een 2G-beleid zou werkbaar zijn en tegelijk een extra reden voor mensen om zich te laten vaccineren’, zegt Noseda. ‘Dankzij de coronapas slaagde onze sector erin om veilig te werken. Ik heb geen weet van uitbraken in clubs’, voegt Sam Schnabel van Club Vaag in Antwerpen eraan toe. ‘Aan vorige golven droegen we ook niet bij, want we waren gesloten. Waar is het bewijs voor het nut van de nieuwe regels in het nachtleven?’

Veel uitbaters vrezen dat het feestgedruis zich door de nieuwe maatregelen naar de onveiligere privésfeer zal verplaatsen. De bezorgde, Vlaamse uitbaters bliezen meteen verzamelen in Antwerpen, waar ze de nieuwe regels bespreken. Veertig clubs overwegen om naar de Raad van State te stappen. De regering houdt de deur wel op een kier voor eventuele steunmaatregelen.