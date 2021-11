Deense premier Frederiksen lijdt ‘historische nederlaag’ in Kopenhagen

Hoewel de partij van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen (43) met een kleine 28 procent de sterkste partij van het land blijft, slinkt haar populariteit in de grootsteden. Haar strenge migratie- en integratiebeleid wordt niet overal gesmaakt.

De keuze om een conservatieve weg in te slaan, en waarmee premier Mette Frederiksen de overwinning binnenhaalde bij de parlementsverkiezingen in 2019, keert als een boemerang terug. In verrassend grote aantallen hebben kiezers haar sociaaldemocratische partij de rug toegekeerd, schrijft de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. In Kopenhagen leed haar partij zelfs ‘een historische nederlaag’. Het Deense dagblad Berlingske beschrijft de daling van bijna 4 procentpunten als ‘een harde klap in het gezicht’ voor de sociaaldemocraten. Hoewel volgens de Deense openbare omroep Frederiksen ‘in de ergste crisis’ van haar ambtstermijn verkeert, blijft de regerende partij met een kleine 28 procent nog steeds de sterkste partij van het land.

De grote verliezer van de lokale verkiezingen was de rechts-populistische Deense Volkspartij (DF). Zij verloor de helft van haar kiezers en daalde van 8,7 naar 4,1 procent. Voor het eerst in 20 jaar zakte dat cijfer onder de 5 procent. Een dieptepunt voor een partij die in 2014 bij de Europese verkiezingen met 26,6 procent nog een recordaantal stemmen binnenhaalde. De eurosceptische DF speelde lange tijd een belangrijke rol op het Deense politieke toneel, maar verkeerde de voorbije jaren in een crisis: bij de parlementsverkiezingen in 2019 kreeg ze amper 8,7 procent van de stemmen, tegenover 21,1 procent vier jaar eerder. Leider Kristian Thulesen Dahl krijgt de tij maar niet gekeerd en maakte woensdag bekend dat hij tijdens het volgende partijcongres als partijvoorzitter zal aftreden. Dahl volgde in 2012 het extreemrechtse boegbeeld Pia Kjærsgaard op.

Eerste Duitse burgemeester

De teloorgang van DF wordt onder meer toegewezen aan de harde koers die de sociaaldemocratische regering van premier Mette Frederiksen vaart op het vlak van immigratie. Maar ook de opkomst van de nieuwe rechts-populistische partij Nieuwe Conservatieven speelt een rol: die haalde dinsdag 3,6 procent van de stemmen, tegenover 0,9 procent vier jaar geleden. Ook de Conservatieve Volkspartij ging er fors op vooruit tot 15,2 procent.

Een ander opvallende winnaar kwam uit de gemeente Tønder aan de grens met Duitsland. Daar werd de 58-jarige Jørgen Popp Petersen de eerste Duitse burgemeester in Denemarken.