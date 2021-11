Van Avermaet op 8 december voor rechter in VS

Ex-postbaas Jean-Paul Van Avermaet moet zich op 8 december verdedigen voor de Amerikaanse rechter Tanya Chutkan.

De zaak draait om manipulatie van aan­bestedingen voor veiligheidscontracten toen hij directeur was van G4S. Van Avermaet moet daarvoor niet naar de VS, maar zal – zoals ­eerder al het geval was voor twee van zijn ex-medewerkers – dat via videocall of telefoon doen, weet de website van De Tijd. Die dag zal ­duidelijk moeten worden of Van Avermaet schuldig pleit.

Het feit dat zijn voormalige ­medewerkers al schuldig gepleit hebben, maakt verder ontkennen niet evident. In dat geval wacht hem een dure rechtszaak en ­riskeert hij een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een miljoenenboete.

Rechter Chutkan werkt al lang op de zaak-G4S. Ze krijgt wel vaker belangrijke dossiers onder haar hoede. Zo oordeelde ze recent nog dat oud-president Donald Trump documenten moet overdragen aan de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden die de ­bestorming van het Capitool op 6?januari onderzoekt. Van Aver­maet reageerde woensdag niet op ­telefoontjes om toelichting.

In België werkt de concurrentiewaakhond BMA op het dossier. Eind deze maand eindigt het ­mandaat van de auditeur-generaal die het dossier leidt. Het is afwachten wat de prioriteiten van zijn ­opvolger zullen zijn.