Overzicht | Dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Ze gaan zaterdag 20 november in. Een overzicht.

Hou afstand, beperk je contacten of spreek buiten af, draag een mondmasker en ventileer binnenruimtes zijn de vier basisregels voor het Overlegcomité.

Thuiswerk

Tot 12 december moet iedereen vier dagen per week van thuis werken. Daarna wordt telewerk drie dagen per week verplicht. Er geldt wel een uitzondering als telewerk niet mogelijk is.

Mondmasker en coronapas

In publieke binnenruimtes geldt een algemene mondmaskerplicht. Onder meer bij medische en niet-medische contactberoepen, in zorginstellingen, winkels en winkelcentra, culturele- en fitnesscentra. Ook in kerken en moskeeën.

Op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt, moet ook een mondmasker gedragen worden. Dat geldt voor publieke evenementen en private evenementen met meer dan vijftig personen binnen of meer dan honderd personen buiten. Het geldt ook voor de horeca, schouwburgen, concertzalen, culturele centra, cinema’s en indoor pret- en themaparken.

Kinderen

De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid naar kinderen vanaf 10 jaar. Iedereen vanaf 10 jaar zal, net als de volwassenen, een mondmasker moeten dragen. Over het mondmasker op school beslissen de ministers van Onderwijs. In Vlaanderen is dat momenteel vanaf het vijfde leerjaar.

Horeca

Het gebruik van de coronapas blijft verplicht in de horeca. Naast het horecapersoneel moeten ook de klanten opnieuw verplicht een mondmasker dragen. Zowel op café als in restaurants. Als we binnenkomen, rondlopen en naar het toilet gaan. Als je neerzit, mag het mondmasker wel af.

Nachtleven

Naast het verplichte gebruik van de coronapas zullen bezoekers van discotheken ook een negatieve zelftest moeten voorleggen of een mondmasker moeten dragen. Voor danscafés gelden dezelfde regels als in de horeca: wie niet zit, moet een mondmasker dragen.

Ventilatie

Het Overlegcomité heeft aan de ministers van Onderwijs gevraagd om versneld en veralgemeend CO2-meters te installeren in de scholen. Voor de werkplek is dezelfde afspraak gemaakt.

Derde prik

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, zal er zo snel mogelijk een derde prik komen. Een concrete timing geeft het Overlegcomité niet. Al zo’n 900.000 mensen kregen zo’n derde prik in ons land.