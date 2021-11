Opgesloten, ondervoed en onbetaald: parket vraagt vier jaar cel voor mensenhandelaars

Het verhaal van het Ethiopische slachtoffer van mensenhandel weerklonk luid in de rechtbank van Brussel gisteren. Het parket vraagt vier jaar celstraf voor de Koeweitse diplomaat en zijn vrouw die het slachtoffer een jaar vasthielden.

Eten kreeg ze niet, behalve de restjes van de familie des huizes. Een loon kreeg ze ook niet. Haar garderobe bestond uit de kleine valies waarmee ze in 2017 van Koeweit naar België was gekomen. Een nijpend gebrek aan ondergoed was haar deel. Als de familie een weekendje weg ging werd ze in het huis achtergelaten zonder enige manier om iemand te verwittigen in geval van nood. Zeven dagen op zeven, twaalf uur per dag, moest ze paraat staan voor de ouders en hun drie kinderen.

Een jaar lang werd de Ethiopische vrouw die het slachtoffer werd van het diplomatenkoppel uit Koeweit opgesloten in hun familiewoning in Brussel. Ze werkte al sinds 2012 voor het gezin, en volgde de familie na hun verhuis van Koeweit naar België. In mei 2018 merkte ze bij het ontwaken dat iemand de deur in het slot had gelaten. Ze greep haar kans en vluchtte de deur uit.

Het slachtoffer was aanwezig tijdens de zitting in de arbeidsrechtbank van Brussel. De vermoedelijke daders hebben het land verlaten. Bij de ambassade van Koeweit kreeg het parket geen gehoor of hulp.

Het slachtoffer wordt nu opgevangen door erkende organisatie voor de slachtoffers van mensenhandel Pag-Asa. De organisatie heeft zich ook burgerlijke partij gesteld bij de rechtszaak: ‘Dergelijke gevallen eindigen zelden in de rechtbank. Slachtoffers, meestal vrouwen, zijn bang voor de met angst behandeld. Ze zijn afhankelijk, kennen de taal en hun rechten niet ,’ zei Sarah De Hovre, directrice van Pag-Asa aan La Libre Belgique.