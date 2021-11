Naomi Osaka bezorgd om verdwenen tennisster Peng Shuai: ‘Ik ben in shock’

De internationale tenniswereld neemt het op voor Peng Shuai. Het is stil rond de Chinese tennisster, sinds ze een voormalig vicepremier beschuldigde van verkrachting. Naomi Osaka zegt ‘in shock’ te zijn. Ook Novak Djokovic uit zijn bezorgdheid.

‘Ik ben recent op de hoogte gebracht dat een tennisspeler vermist is kort nadat ze vertelde dat ze seksueel misbruikt is’, schrijft de Japanse tennisster Naomi Osaka op Twitter. De viervoudige grandslamwinnares schrijft dat ‘censuur nooit oké is’ en dat ze ‘hoopt dat Peng Shuai en haar familie veilig en wel zijn’.

In de internationale tenniswereld groeit de bezorgdheid over de toestand van Peng Shuai. Begin november beschuldigde ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli van verkrachting. Ze deed dat met een bericht op de Chinese socialenetwerksite Weibo, dat een halfuur later alweer offline was gehaald. Sindsdien is het stil rond Shuai.

Steve Simon, de ceo van de ­Woman Tennis Association (WTA), zei bericht te hebben gekregen van de Chinese tennisfederatie dat Peng in Peking zou verblijven en dat ze ‘veilig is, zonder fysieke dreiging’. Maar niemand van de WTA had direct contact met Peng, waardoor het niet zeker is of die berichten ook kloppen.

De Chinese tennisspeler en gewezen nummer één in het dubbelspel krijgt nu ook steun van de Japanse Naomi Osaka. ‘Ik ben in shock en wens haar veel liefde en warmte toe.’ Ze sluit haar bericht af met de hashtag #whereispengshaui. Die leuze wordt in China door activisten op geheime locaties geprojecteerd en via sociale media verspreid.

De Chinese verdwijntruc

Osaka is niet de enige tennisspeler die om opheldering vraagt. De Franse tennisster Alize Cornet startte de oproep op 13 november. ‘We mogen niet stil blijven’, twitterde ze met de #whereispengshuai-hashtag. Chris Evert, de voormalige nummer één in het enkelspel damestennis, viel haar bij: ‘Ik ken Peng sinds ze 14 is. Dit is serieus, waar is ze?’ Novak Djokovic, de huidige nummer één van de wereld in het mannentennis, gaf in een interview aan ‘geshockeerd’ te zijn door de situatie.

Het is ook niet de eerste keer dat een rijke of beroemde Chinees spoorloos verdwijnt na uitspraken die tegen de haren van het regime instrijken. In januari dook Jack Ma, de topman van Alibaba, plots weer op nadat hij in oktober geruisloos van het toneel verdween. Sindsdien loopt hij flink in de pas van de Chinese partij. In 2018 verdwenen onder anderen de Chinese filmster Fan Bingbing en de wetenschapper He Jiankui, nadat hij baby’s genetisch gemanipuleerd had. Volgens waarnemers tracht China op deze manier ‘de morele grenzen’ van het land te bewaken.