De toeristische overheidsdienst van IJsland, Inspired by Iceland, heeft een opmerkelijke campagnevideo gelanceerd die in minder dan een week tijd ruim twee miljoen keer is bekeken. In de video geeft een IJslandse parodieversie van Mark Zuckerberg, Zack Mossbergsson, een rondleiding door ‘Icelandverse’, een ‘verbeterde, echte realiteit, zonder stomme headsets’.