Om de vierde golf van de coronapandemie de kop in te drukken, grijpt de federale regering opnieuw naar verplicht telewerk. In de horeca zullen ook klanten binnenkort opnieuw een mondmasker moeten dragen, behalve wanneer ze zitten en tijdens het eten en drinken. ‘We leggen de nadruk op voorkomen en beschermen, niet op sluiten’, zei premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. Alle nieuwe maatregelen gaan in vanaf nu zaterdag, 20 november.

‘Ik wil starten met twee vaststellingen’, begon De Croo. ‘Alle alarmsignalen staan op rood. Er zijn bijzonder veel besmettingen. De bezetting van de bedden in de ziekenhuizen is verdubbeld op een paar weken tijd. De rode lijn is overschreden. Dat is een zorgwekkende evolutie. We hadden allemaal gehoopt op een winter zonder corona, maar ons land is geen eiland. De Europese kaart kleurt snel rood. Dat is ook het geval in ons land. Doordat we meer tijd binnen doorbrengen, besmetten we elkaar sneller.’

Brede mondmaskerplicht

Daarom, zei de premier, is gekozen ‘voor maatregelen die zeer breed zijn’. ‘We leggen de nadruk op voorkomen en beschermen, niet op sluiten.’ De Croo herhaalde de vier basisregels: contacten beperken, afstand houden, een mondmasker dragen en een goede luchtkwaliteit. Wat die derde betreft, ‘gaan we naar een zeer brede mondmaskerplicht in binnenruimtes en op evenementen’, zei De Croo. Die plicht geldt voortaan voor iedereen vanaf tien jaar. Tot vandaag was dat twaalf jaar.

Ook in de horeca wordt bovenop het gebruik van de coronapas het gebruik van het mondmasker uitgebreid. Klanten zullen dat opnieuw altijd moeten dragen, behalve wanneer ze zitten en tijdens het eten en drinken. Dat geldt ook in dancings. Daar zullen bezoekers ook een negatieve zelftest moeten voorleggen.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, vroeg het overlegcomité aan de minister van onderwijs om versneld CO 2 -meters te installeren in alle lokalen van de school waar leerlingen of leerkrachten samenkomen.

Boosterprik

‘We gaan ook opnieuw naar verplicht telewerken’, zei de premier. Tot 13 december mogen werknemers in bedrijven waar dat mogelijk is hoogstens één dag per week naar kantoor. Vanaf die datum mag dat twee dagen.

‘We gaan dit samen moeten doen’, zei De Croo. ‘Om de collectieve bescherming zo hoog mogelijk te houden, komt er ook een nieuwe vaccinatiegolf. Een boosterprik voor iedereen. Nu hebben al 900.000 mensen die gekregen. Binnenkort is het aan de brede bevolking. De komende weken zal daar meer nieuws over komen. De deelstaten hebben zich geëngageerd om alle energie in deze nieuwe vaccinatietrein te steken.’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte dat ‘we bijkomende maatregelen nemen, maar geen sectoren of bedrijven sluiten’. ‘Hopelijk kunnen we met deze maatregelen de curves snel keren.’

‘Het virus is taai’

‘De beslissingen die we genomen hebben, zijn niet gemakkelijk en ongetwijfeld voor veel mensen teleurstellend’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ten slotte. ‘Maar dit is een absoluut minimum’, vervolgde hij. ‘We beleven een explosie aan besmettingen.’ Vandenbroucke haalde nieuwe besmettingscijfers boven. Op 8 november waren er 15.000 nieuwe besmettingen. Op 15 november waren dat er (met een voorlopig cijfer) al 19.300. ‘Dat is een zeer hoog cijfer.’

Vandenbroucke benadrukte dat de nieuwe maatregelen ‘strenger dan vroeger gehandhaafd zullen worden’. ‘De inspectie van volksgezondheid zal optreden als er geen co 2 -meter in een café of restaurant aanwezig is. De politie moet optreden als de Coronapas niet correct wordt gebruikt. Als we de maatregelen niet ernstig controleren, gaan we er niet komen. Het virus is taai. Maar samen zijn we nog taaier.’

Voor Kerst- en Nieuwjaarsfeesten rekent de regering op gezond verstand, zei Vandenbroucke nog. ‘We gaan niet met regeltjes zwaaien.’