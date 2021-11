‘Volvo-model’ maakt school: AB InBev breidt ouderschapsverlof uit

Bierbrouwer AB InBev breidt het moederschapsverlof voor alle werknemers in Europa uit naar 26 weken. De meeouder krijgt er maar twee weken bij. De brouwer gaat daarmee minder ver dan autobouwer Volvo.

AB InBev staat bekend om zijn obsessie met kosten. Denk maar aan de kreet van voormalig ceo Carlos Brito, die een onderscheid maakte tussen ‘working money’ en ‘non working money’. Je hebt kosten die geld opbrengen, en je het er die nutteloos zijn en die je dus moet schrappen.

Maar meer verlof voor mama’s en papa’s lijkt voor de brouwer wel zinvol. Vanaf deze maand al hebben mama’s recht op 26 weken betaalde moederschapsrust. Dat is elf weken meer dan wettelijk verplicht is in België. AB InBev had in 2018 de regeling al uitgebreid van 11 weken naar 16 weken. De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers in Europa.

Voor vaders of meeouders wordt het betaald geboorteverlof van twee op vier weken gebracht. De regeling geldt ook voor nieuw samengestelde gezinnen. AB InBev zegt zo een breder engagement te nemen voor een diversere en inclusieve maatschappij.

Prioriteiten van jongeren

De brouwer past ook zijn beleid aan voor ouders die na afloop van het geboorteverlof weer aan de slag gaan. De eerste acht weken moeten ze maar 75 procent werken, maar worden ze wel 100 procent betaald. De brouwer zegt dat het nieuwe beleid er komt na een uitgebreide benchmarking en luistersessie met werknemers en hun managers.

De aanpassing zegt iets over de krapte op de arbeidsmarkt én over het belang dat jongeren hechten aan de werk-privébalans. Bedrijven die rekening houden met hun prioriteiten, liggen beter in de markt als werkgever. Ook een kostenbewuste speler als AB InBev moet dus mee-evolueren.

Ook adoptie- en pleegouders

De brouwer past zijn beleid wel alleen voor Europa aan. Daarmee gaat hij minder ver dan autobouwer Volvo Cars. Werknemers van Volvo Cars die vanaf 31 maart van dit jaar een kind krijgen of adopteren, mogen een half jaar op ouderschapsverlof. Dat is ook zo voor de mannen.

Voor ons land betekende dit dat vrouwen die bij Volvo Cars Belgium in dienst zijn, elf weken extra verlof kregen. Voor mannen is de regeling een veel grotere stap vooruit: ze verlengt het geboorteverlof voor vaders of meeouders de facto van drie naar 26 weken. In die bijkomende weken wordt het loon voor 80 procent doorbetaald door Volvo Cars.

Dat ook adoptie- en pleegouders bij Volvo Belgium dezelfde regeling genieten, was ook al ongezien. In ons land genieten die nu maximaal zeven weken verlof, of het dubbele als het kind een beperking heeft.

Volvo Cars paste zijn beleid trouwens aan voor alle werknemers, ook voor die in de Chinese en Amerikaanse vestigingen. Daar is het verschil ingrijpend. AB InBev gaat niet zover. De brouwer heeft de meeste werknemers in de VS, Latijns-Amerika en Azië en is ook in Afrika actief.