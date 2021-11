Gemeenteraadslid Itter stapt op uit protest tegen CST

Een gemeenteraadslid van Ecolo in Itter verlaat de partij uit protest tegen het Corona Safe Ticket (CST). Dat bevestigt gemeenteraadslid Luc Schoukens woensdag in een persbericht nadat hij de gemeenteraad dinsdag op de hoogte heeft gebracht.

In het bewuste persbericht stelt Schoukens zich vragen bij de effectiviteit van vaccinatie, zegt hij dat die bijwerkingen kunnen veroorzaken met de dood tot gevolg en heeft hij het over instrumentalisering van ‘big pharma’. Hij pleit ervoor de natuurlijke immuniteit zijn werk te laten doen, in combinatie met een gezond dieet, een beschermde omgeving en een evenwichtig leven.

‘Mijn geweten en trouw aan mijzelf, zorgen ervoor dat ik niet kan doorgaan met het opzetten van een opgelegd gezondheidssysteem, een controlesysteem, van een samenleving die berooft van de vrijheid en die mijn partij niet heeft afgewezen. Dat is waarom ik ontslag neem uit Ecolo’, aldus Schoukens, die ook wijst naar de ‘discriminatie tussen burgers’ door de coronapas.