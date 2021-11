De Britse koningin Elizabeth II kon door rugklachten niet aanwezig zijn op de Generale Synode, de algemene vergadering van de Church of England. Ze gaf haar jongste zoon, prins Edward, de opdracht om een persoonlijke boodschap voor te lezen waarin ze focust op het snelle verstrijken van de tijd.

De Queen sprak ook over wijlen prins Philip, met wie ze zaterdag 74 jaar getrouwd zou zijn geweest. ‘Het is moeilijk te geloven dat het al meer dan 50 jaar geleden is dat prins Philip en ik de allereerste vergadering van de Algemene Synode bijwoonden. Niemand kan het verstrijken van de tijd vertragen. Hoewel we ons vaak concentreren op alles wat er in de voorbije jaren is veranderd, is er veel onveranderd gebleven.’

Het is de eerste keer in 51 jaar tijd dat koningin Elizabeth niet aanwezig was op de Algemene Synode. Eerder deed ook de afwezigheid van de 95-jarige vorstin op Remembrance Sunday de bezorgdheid over haar gezondheid toenemen. ‘Hare Majesteit is teleurgesteld dat ze de dienst zal missen’, zei het paleis afgelopen zondag in een verklaring.

Oververmoeid

Volgens een bron bij Buckingham Palace hebben de recente rugklachten van de koningin niets te maken met haar opname in het ziekenhuis vorige maand. Volgens veel royaltywatchers is Elizabeth II helemaal niet ziek, maar wel oververmoeid. ‘Ze is door de jaren heen zo betrouwbaar geweest, dat we ervan uitgaan dat ze zal blijven opduiken… Dit is gewoon een wake-upcall dat zij ook wel al 95 is’, zei kenner en auteur Robert Hardman.

Premier Boris Johnson zei afgelopen zondagavond dat hij de koningin de week ervoor had gezien en wilde de bevolking geruststellen dat ze in orde was. ‘Ik heb de koningin vorige week op audiëntie gezien, op woensdag in Windsor, en het gaat heel goed met haar’, zei hij tegen verslaggevers.