Argenta sluit bankautomaten door ‘jackpotting’

Een plofkraak maar dan met code in plaats van met explosieven, zo simpel kan je jackpotting omschrijven. Maar in realiteit is het verre van simpel om uit te voeren, of te bestrijden.

De nacht van dinsdag op woensdag was het weer prijs. In de Antwerpse gemeente Dessel probeerde een paar dieven een bankautomaat van Argenta te ‘jackpotten’. Toen de bewakingsfirma ter plaatse kwam troffen ze een beschadigde geldautomaat aan. De dieven zijn er niet in geslaagd om geld uit de machine te krijgen. Afgelopen weekend nog werd een andere Argenta automaat in Sint-Niklaas geviseerd. In deze kraak is het niet duidelijk of de dieven met het geld zijn weggeraakt.

Jackpotting is sinds 2018 in opmars in Europa. In eerste instantie kwam het vooral in Zuid-Amerika voor. In plaats van met explosieven of brute kracht de geldautomaten te lijf te gaan gebruiken de dieven liever software. Ze verbinden de automaat met een computer om malware in het systeem te introduceren. Die software is specifiek ontworpen om gebruik te maken van bestaande kwetsbaarheden in de software van de machine. In sommige gevallen is de malware alreeds geïntroduceerd op voorhand via phishing of door iemand die toegang heeft tot de machines binnen de bank.

Argenta heeft door de twee incidenten besloten om 62 automaten van hetzelfde type, die vermoedelijk dezelfde kwetsbaarheden in hun software hebben, tijdelijk te sluiten. In de zomer van 2020 zag de bank zich genoodzaakt om 144 automaten uit te schakelen na twee pogingen tot digitale plofkraak.