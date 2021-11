Natte start, droger vervolg

Het KMI verwacht woensdag eerst perioden van lichte regen of motregen. Over het noordwesten wordt het in de voormiddag echter vrij snel droog en verschijnen er rond de middag opklaringen.

In de loop van de namiddag volgt ook verder landinwaarts droog weer met opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend zwaarbewolkt met steeds kans op wat lichte neerslag en plaatselijke mistbanken. Het wordt zachter met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in Vlaanderen.

‘s Avonds is er in het zuidoosten tijdelijk nog kans op wat lichte neerslag. In de loop van de nacht wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en later hoge wolkenvelden. In Hoog­ België is het vaak zwaarbewolkt met veel lage wolken die het zicht kunnen belemmeren. De minima dalen naar waarden tussen 1 en 4 graden in Hoog­ België en naar 4 tot 8 graden in het westen.

Donderdag wordt het overwegend droog en wisselend bewolkt. In de Ardennen is het veelal bewolkt. De maxima schommelen daarbij tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee.

Vrijdag en zaterdag voorspellen de weerscomputers een zachte dag, met veel lage wolken en kans op wat motregen. Vrijdag klimt het kwik naar 8 tot 13 graden, zaterdag wordt dat 7 tot 12 graden. Zondag volgt een doortocht van een regenzone gevolgd door frissere lucht. De temperaturen dalen dan enkele graden.