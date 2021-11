Wat staat er op de planning van het Overlegcomité straks?

Het Overlegcomité komt woensdagmiddag vervroegd bijeen over de coronasituatie in ons land, onder druk van de almaar vollere ziekenhuizen. Dat er extra maatregelen getroffen zullen worden, lijdt geen twijfel.

De federale regering en de deelstaten zouden normaal gezien pas vrijdag samenkomen om de stand van de coronapandemie in België te evalueren. Maar daar staken de stijgende cijfers opnieuw een stokje voor. Opnieuw, want premier Alexander De Croo moest het Overlegcomité eind oktober ook al eens met enkele dagen vervroegen, toen onder druk van de alarmerend hoge besmettingscijfers. Nu is vooral de druk in de ziekenhuizen en in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg de aanleiding van de bezorgdheid.

Dat de verschillende regeringen van ons land straks dus extra maatregelen zullen treffen, lijdt weinig twijfel. Hoe ver ze precies willen gaan, is minder duidelijk. Afgelopen weekend lekte het voorbereidende advies van de Gems-experten uit in Le Soir. Daarin is onder meer sprake van een nieuwe sluiting van het nachtleven, verplicht telewerk tot kerst, mondmaskers op school vanaf 9 jaar en een korte opschorting van risicovolle indooractiviteiten zoals contactsporten.

De weerzin bij de betrokken sectoren is echter groot. Zo riep Voka-topman Hans Maertens de Vlaamse regering op Twitter al op om de telewerkverplichting tegen te houden, nadat de federale topministers maandagavond op het kernkabinet hadden beslist om straks te pleiten voor drie tot vier dagen verplicht thuiswerk per week. De mondmaskerplicht op school voor kinderen vanaf 9 jaar valt dan weer op een koude steen bij de PS, die federaal in de regering zit. De Franstalige socialisten worden daarin gesteund door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Lockdown niet aan de orde

Premier Alexander De Croo zette maandagmiddag alvast de toon door tijdens een bedrijfsbezoek aan de aanwezige pers te verduidelijken dat sluitingen of lockdowns momenteel niet aan de orde zijn. Om dat de hele winter zo te houden zijn wel extra maatregelen nodig, zoals meer telewerk, vaker het mondmasker gebruiken en de contacten tussen mensen verminderen, zei de premier.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte in de Kamer dan weer voor maatregelen ‘in alle sectoren’, die bovendien streng gehandhaafd moeten worden. Welke ingrepen dan precies nodig zijn, zei de vicepremier niet. Wel onderstreept hij dat ‘de verhalen die ons uit de ziekenhuizen bereiken zeer alarmerend zijn’.

Het Overlegcomité vergadert woensdagmiddag vanaf 14.30 uur. Nadien volgt naar alle waarschijnlijkheid een persconferentie om de beslissingen toe te lichten.