Liverpool-terrorist was gefrustreerd door afgewezen asielaanvragen en dreigde eerder al met mes

Emad al-Swealmeen (32), die door de politie geïdentificeerd is als de man die zich in een taxi voor een ziekenhuis in Liverpool opblies, had meerdere keren zijn asielaanvragen afgewezen zien worden. Volgens bronnen in Britse media zou dat een motief voor zijn terreurdaad kunnen zijn. De migrant had jaren geleden bovendien al eens met een mes op een brug staan zwaaien.

Emad al-Swealmeen zou in 2014 in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen vanuit Jordanië. Volgens zijn documenten zou hij Syrisch of Irakees zijn, schrijven Britse media.

Hij gebruikte de naam Enzo Almeni, bekeerde zich van de islam naar het christendom, werd in 2015 gedoopt en twee jaar later gevormd in de Anglicaanse kathedraal van Liverpool. Daar leerde hij Elizabeth en Malcolm Hitchcott kennen, bij wie hij acht maanden ging inwonen vanaf april 2017. Volgens de Hitchcotts was hij een rustige, artistieke man en een echte christen, met wie ze dagelijks samen baden en aan Bijbelstudie deden.

Maar al-Swealmeen moet volgens berichten in Britse media wel gefrustreerd geweest zijn door herhaaldelijke afwijzingen van zijn asielaanvragen. De eerste afwijzing zou al in 2014 gebeurd zijn.

Nadat hij zijn zaak verloor in een rechtbank die besluiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken toetst, zou een hooggerechtshof begin 2017 geweigerd hebben zijn zaak in beroep te behandelen. Normaal trekt Binnenlandse Zaken dan de financiële steun en hulp voor huisvesting in, en wordt een migrant gewaarschuwd dat ze het land zullen moeten verlaten. Het is onduidelijk of ooit pogingen werden ondernomen om al-Swealmeen het land uit te zetten. Hij zou wel op straat beland zijn, waarna de Hitchcotts hem in huis namen.

Eerder incident met mes

Volgens Malcolm Hitchcott was Emad al-Swealmeen eerder betrokken in een incident met ‘een brug en een mes’ rond de tijd dat zijn asielaanvraag werd afgewezen. ‘Toen zijn oorspronkelijke asielverzoek werd afgewezen, had hij wat psychische problemen. Hij werd opgenomen en ging voor zes maanden naar een instelling.’

Hitchcott vertelde aan The Sun dat de migratiediensten ‘nooit overtuigd waren dat hij Syrisch was’ en dat zijn zaak afgewezen werd ‘omdat hij opgenomen werd door een incident rond zijn mentale gezondheid waarbij hij met een mes zwaaide naar mensen vanop een viaduct’.

Foto: CCTV via REUTERS

Blijven proberen asiel te krijgen

De laatste jaren hadden de Hitchcotts noch de kerk nog contact met al-Swealmeen, maar hij zou wel nog geholpen zijn door een lokale liefdadigheidsorganisatie voor asielzoekers. In december 2020 zou zijn recentste asielaanvraag afgewezen zijn, al zou hij ook daarna nog geprobeerd hebben de procedures voort te zetten om in het Verenigd Koninkrijk te mogen blijven.

Hij had een lokaal parlementslid gemaild om hulp te vragen, en haar kabinet stuurde zijn vraag door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het kabinet deed de beperkte correspondentie met al-Swealmeen geen alarmbellen afgaan over nationale veiligheid, en waren ze ook niet op de hoogte dat ‘bezorgdheden rond de veiligheid bestonden in verband met dit individu’.

De man woonde toen in Sutcliffe Road, samen met minstens drie anderen, in een huis dat beheerd werd door een huisvestingsmaatschappij voor asielzoekers. Onlangs begon hij een ander adres te huren, in Rutland Avenue. Het is daar dat de taxi hem oppikte, en waar de politie later ‘significante items’ gerelateerd aan zijn zelfgemaakte bom in beslag namen.

Op het adres in Sutcliffe Road werden enkele mannen opgepakt, die intussen zijn vrijgelaten.