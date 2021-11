Deze Europese landen gaan samen met de Rode Duivels naar het WK in Qatar

De WK-kwalificatiecampagne in Europa zit er volledig op en de Rode Duivels zijn er opnieuw bij. Maar welke landen gaan ook naar Qatar?

Naast het gastland zijn deze tien Europese landen al zeker van een WK-ticket: Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Kroatië, Servië, Spanje, Zwitserland, Engeland en Nederland.

De volgende landen gaan naar de play-offs voor de drie resterende tickets: Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden, Wales, Polen, Noord-Macedonië, Turkije, Oekraïne, Oostenrijk, Tsjechië

In de andere confederaties is de WK-kwalificatiecampagne nog volop aan de gang. Enkel Brazilië is in Zuid-Amerika al zeker een plekje in Qatar. Argentinië is er zeer dichtbij, daarna is het nog koffiedik kijken. In Midden-Amerika zijn ze nog maar halfweg (7 op 14 speeldagen), in Afrika zijn de tien landen die deelnemen aan de play-offs net bekend. Dat zijn Marokko, Senegal, Ghana, Egypte, Mali, DR Congo, Nigeria, Algerije, Kameroen en Tunesië. Ook in Azië zijn ze nog niet ver.