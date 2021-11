Monaco’s prinses Charlene zal niet aanwezig zijn op nationale feestdag in Monaco

De prinses zou sukkelen met haar gezondheid en rust zijn voorgeschreven. Daardoor zal ze niet aanwezig kunnen zijn op 19 november, de nationale feestdag in Monaco. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Monaco dinsdag.

Prinses Charlene, de echtgenote van Prins Albert II, zal de komende weken op een geheime locatie revalideren. Pas wanneer haar gezondheid dat zou toelaten, zou ze terug haar koninklijke taken opnieuw aanvatten. Aangezien haar revalidatie op enkele weken wordt geschat, zal ze sowieso niet present tekenen voor de nationale feestdag op 19 november. Charlene, keerde eerder dit jaar terug nadat ze het grootste deel van het jaar in haar moederland Zuid-Afrika had doorgebracht. Daar werd ze tot twee maal toe geopereerd, nadat ze eerder was ingestort. In september werd ze opgenomen in het ziekenhuis om een neus-, keel- en oorinfectie te laten behandelen. De laatste ingreep zou dateren van 8 oktober.

Charlene, een voormalig Olympisch zwemster, trouwde in 2011 met de Monegaskische vorst. Er word al een tijd gespeculeerd dat er problemen in het huwelijk zijn, maar ook wat er precies aan de hand is met haar gezondheid en de ernst van de aandoening, is niet duidelijk.