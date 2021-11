Opnieuw klacht wegens zedenfeiten in Gents café

Er is opnieuw een klacht ingediend voor zedenfeiten in een café in de Gentse Overpoortstraat. Dat bevestigt de Gentse lokale politie.

Een jonge vrouw meldde in de nacht van maandag op dinsdag aan het personeel van café Pallieter dat een man haar lastig viel en haar betast zou hebben.

De politie bevestigt dat er een klacht is ingediend, maar geeft geen details over de zaak. Volgens de uitbater van het café is de politie snel ingelicht en ter plaatse gekomen.

Het gaat om het vierde geval van mogelijke aanranding of verkrachting in enkele weken tijd in de Gentse uitgaansbuurt. Enkele honderden mensen namen twee weken geleden deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten.

Het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.