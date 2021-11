Evergrande-baas zet luxe in de uitverkoop

Alles moet weg! Dat lijkt in korte tijd de persoonlijke slogan te zijn geworden van de oprichter van de noodlijdende ­Chinese vastgoedreus Evergrande.

De miljardair Xu Jiayin (63), ooit de rijkste man van China, bracht volgens het persagentschap Reuters onlangs meerdere kunstwerken en twee luxeappartementen in als onderpand voor nieuwe kredieten bij de China Construction Bank. Een van de appartementen is 5.000 vierkante meter groot, heeft een prijskaartje van ruim 100 miljoen dollar en heeft als voornaamste troef een keizerlijk uitzicht over de wolkenkrabbers van Hongkong. Vorige maand zou Xu al twee Gulfstream privéjets voor 50 miljoen dollar verkocht hebben aan Amerikaanse investeerders.

Toeval is die uitverkoop niet. ­Vorige maand lekte uit dat Peking de miljardair onder druk had gezet om de schulden van zijn bedrijf mee af te lossen met zijn persoonlijk vermogen (DS 28 oktober). Dat lijkt Xu nu ook te doen. Al heeft hij daarbij nog een hele weg te gaan, want de oprichter van ­Evergrande is ook eigenaar van The Event, een 60 meter lang luxejacht, en eigen Airbus-vliegtuig.

Hij is niet de enige die dat lot te beurt valt. De zakenman Guo Hui, wiens schoonmaak­bedrijf meer dan 2,8 miljoen dollar verschuldigd is aan Evergrande, moest zijn Porsche Cayenne en een appartement verkopen.