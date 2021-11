Merkel krijgt kantoor met negen medewerkers

Als de afscheidnemende Duitse kanselier Angela Merkel definitief vertrekt, zal dat niet met lege handen zijn.

Merkel krijgt bij haar vertrek een kantoor in de Bondsdag met maar liefst negen medewerkers. Dat is bijna twee keer zoveel als ­gevraagd werd door de begrotings­commissie. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Financiën aan Bärbel Bas (SPD), de voorzitter van de Bondsdag, die Der Spiegelkon inkijken.

Volgens de brief is er een budget voor een kantoorchef, bedienden en chauffeurs. Voormalige bondskanseliers hebben recht op een kantoor in de Bondsdag en een aantal medewerkers, maar in 2019 was afgesproken om die ‘levenslange luxe’ wat in te perken.

‘Merkel werd altijd ­afgeschilderd als een nederige kanselier. Dat is duidelijk voorbij’, foeterde Gesine Lötzsch (Die Linke). ‘Dit wekt de indruk dat je een schaduwkanselarij begint.’