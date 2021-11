Coronabestrijders knuppelen Chinees huisdier dood voor camera

Een Chinese vrouw moest in overheidsquarantaine en liet haar hond thuis. De corgi overleefde Pekings zerotolerantiebeleid niet, en hij is niet de enige.

Beelden uit een flat in de stad Shangrao veroorzaken een storm van verontwaardiging op het Chinese internet. Ze tonen hoe het bestuur de ‘desinfectie’ van een private woning van een vrouw in quarantaine aanpakt. Twee coronabestrijders in wit pak verplaatsen meubels, een geschrokken corgi loopt rond. ‘Moeten we het van de leider meteen oplossen?’ vroeg de man aan zijn collega. Daarop knuppelden de twee de hond dood. Het dier kon theoretisch besmet zijn. De vrouw, die via de smartphone haar beveiligingscamera kon volgen in het quarantainecentrum, keek gechoqueerd toe. Later bleek dat ze geen corona had.

Zerotolerantiebeleid

President Xi Jinping zet lokale bestuurders onder enorme druk om elk geval van covid-19 ‘eruit te stampen’. Peking spoort liever elke besmetting en bijhorende risicocontacten op dan dat er zieken binnendruppelen in de klinieken. Dat zerotolerantiebeleid - inclusief digitale surveillance en verklikkingen - leidt tot veel frustratie. Wie in een restaurant zit waar ook een besmet persoon passeerde, wordt via digitale codes opgespoord. De vrouw was extra kwaad omdat de mannen beloofden de corgi veilig in de flat te laten. Precieze protocollen over wat in zo’n gevallen moet gebeuren met huisdieren bestaan in China niet: de doelstellingen van de Partij overklassen alle procedures om burgers ongemak te besparen. De corgi is niet het eerste slachtoffer. Dit jaar werden ook huiskatten zonder overleg afgemaakt. In 2020 stierf in Wuhan een mentaal gehandicapte jongen door honger omdat zijn ouders in quarantaine moesten en niemand zich om hem bekommerde.

De stad Shangrao probeerde de vrouw eerst te censureren, maar heeft nu toch verontschuldigingen aangeboden. De twee medewerkers kregen ‘een andere job.’ Zelfs de Chinese staatstelevisie gaf toe dat het beleid ‘professioneler’ kon.