SPD, Groenen en FDP willen volgende week Duits coalitieverdrag voorleggen

Volgende week willen de Duitse partijen SPD, Groenen en FDP hun coalitieverdrag voorstellen. De zogeheten Ampelkoalition (Duits voor verkeerslicht, naar de partijkleuren rood, geel en groen) heeft een comfortabele meerderheid in het Duitse parlement, de Bondsdag.

De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP praten sinds oktober formeel over de vorming van een coalitie. Om tot een regeerakkoord te komen, moeten grote verschillen tussen de partijen worden overbrugd. Alles kan echter worden opgelost, zeiden de drie algemeen secretarissen van de partijen dinsdag, in een stand van zaken over de regeringsonderhandelingen.

Vooral de FDP en SPD beklemtoonden dat vele zaken sneller vorderen dan ze op voorhand hadden gedacht. Ook de Groenen zijn hoopvol, ook al kwam kritiek uit hun rangen over de compromissen rond de klimaatplannen.

Olaf Scholz, huidig minister van Financiën en leider van de SPD, zal bondskanselier Angela Merkel (CDU) opvolgen. Zij was geen kandidaat meer bij de verkiezingen in september. De unie tussen CDU en CSU kreeg toen haar tot nog toe slechtste resultaat ooit, met 24,1 procent van de stemmen. De SPD won de verkiezingen met 25,7 procent.

Volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA is het de bedoeling dat in de week van 6 december een regering wordt geïnstalleerd en dat Scholz door het parlement kan worden verkozen als bondskanselier. Daarna kan hij midden december naar de EU-top in Brussel reizen.