De Poolse politie heeft een waterkanon en traangas ingezet tegen vluchtelingen die van Wit-Rusland naar Polen willen oversteken. De vluchtelingen zouden met stenen gegooid hebben naar Poolse soldaten en het grenshekken hebben proberen doorbreken.

‘Opgelet, als je onze orders niet volgt zullen we geweld inzetten,’ werd er via Poolse luidsprekers meegedeeld aan de vluchtelingen aan de Wit-Russische kant van de grens. Dat schrijft Reuters op basis van beelden op de tv-zender TVP.

Duizenden vluchtelingen, vooral uit Afrika en het Midden-Oosten, probeerden de voorbije maanden om de grens met Wit-Rusland over te steken. Ze willen zo Litouwen, Polen of Letland bereiken. Maar nu geraken ze zelf de streek niet uit. Volgens bronnen van het persagentschap Reuters kunnen ze niet terug naar de hoofdstad Minsk. Ook al start Irak vanaf donderdag repatriëringsvluchten.

Volgens The Guardian begonnen dinsdagochtend tientallen mannen te gooien met stenen en zich naar het hekken van de grensovergang te begeven bij het Poolse stadje Kuznica. De Poolse politie reageerde met traangas en het waterkanon. Honderden vluchtelingen werden volgens de krant maandag verplaatst door de Wit-Russische autoriteiten naar de omgeving van Kuznica. Ze werden door de checkpoints van Wit-Rusland gelaten maar tegengehouden aan de Poolse zijde.

Het conflict komt een dag nadat verschillende EU-regeringen sancties hebben goedgekeurd tegen Alexander Loekasjenko, de Wit-Russische president.

Terwijl de temperatuur aan de grens de dieperik induikt maakt Loekasjenko handig gebruik van de crisis om de repressie vanwege het regime in Wit-Rusland toe te dekken. Aan Poolse kant worden er geen hulporganisaties toegelaten om de vluchtelingen te helpen. De noodtoestand is uitgeroepen en er worden geen asielaanvragen geaccepteerd. Er zijn ondertussen al minstens elf doden gevallen.

De Europese Unie beschuldigde de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko ervan dat die met opzet een migratiecrisis creëert als reactie op eerdere economische sancties. Die sancties kwamen er nadat Loekasjenko de oppositie in Wit-Rusland bloedig had onderdrukt. De Duitse kanselier Angela Merkel heeft reeds een telefonisch gesprek gehad met Loekasjenko in de hoop de situatie te kalmeren.