Drugsbendes strijden om de macht in grootste gevangenis van Ecuador

Het meedogenloze geweld in de Ecuadoraanse gevangenissen kostte het voorbije jaar al aan minstens 334 mensen het leven. In september alleen vielen er 119 doden. Die dodelijke gevangenisstrijd verplichtte de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso ertoe de noodtoestand af te kondigen en militairen in te schakelen om het geweld de kop in te drukken.

Het mocht niet baten: de criminele bendes zochten dit weekend opnieuw genadeloos de confrontatie op, dit keer zelfs met vuurwapens en springstof. Ongeveer 900 agenten werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Geplande aanvallen van buitenaf

Er circuleren filmpjes van de rellen in de Penitenciaria del Litoral in Guayaquil. ‘De beelden zijn misselijkmakend’, zegt de veertigjarige Juan in een telefonisch gesprek met de redactie. Om veiligheidsredenen wil hij niet met zijn achternaam in de krant. Hij zit al twintig maanden vast in een andere gevangenis in Ecuador dan de Litoral en kreeg de schrijnende beelden onder ogen.

‘Ze gebruikten explosieven om muren neer te halen en zo in een cel te raken. Als ze iedereen in die cel vermoord hadden, braken ze de volgende muur uit. Ze schoten iedereen gewetenloos neer. Het is eng om te zien wat er daar gebeurt.’

De Ecuadoraanse regering wijst als verklaring, net als in september, naar de machtsstrijd tussen de Mexicaanse drugskartels. Die proberen vat te krijgen op de smokkelroutes van Ecuador, dat een doorvoerland van cocaïne is.

‘Dit zijn geplande aanvallen van buitenaf, dit zijn geen spontaan uitgebroken rellen van binnenin’, zegt Juan. ‘Iedereen weet dat elk paviljoen in de Litoral gecontroleerd wordt door een criminele bende. Als nieuwe gevangene mag je zelfs kiezen in welk paviljoen je verblijft. De aanvallen dit weekend waren een poging om meer terrein te controleren binnen maar ook buiten de gevangenismuren. Hoe meer vijanden er dood zijn, hoe beter.’

Jorge Luis ‘Rasquiña’ Zambrano, de leider van Los Choneros. rr

Smokkelende bewakers

Door de dood van Jorge Luis ‘Rasquiña’ Zambrano, de leider van Los Choneros, een van de machtigste criminele bendes in de gevangenissen, zouden de rellen geëscaleerd zijn. In december 2020 werd hij enkele maanden na zijn vrijlating doodgeschoten in een shoppingcentrum. ‘Sindsdien is het geweld tussen rivaliserende drugsbendes losgebarsten’, zegt Juan.

‘Het zijn de bewakers die alles naar binnen en buiten smokkelen. Ze weten perfect wat er speelt. Het maakt hen weinig uit dat er mensen sterven. Dan zijn er minder criminelen in de overvolle gevangenissen. Maar tussen de gevangenen zitten er ook mensen die onschuldig zijn of die pakweg hun boete of alimentatiegeld niet hebben betaald. Dit is een schending van de mensenrechten.’

‘Alles draait om geld’

Het gevangenissysteem in Ecuador – en bij uitbreiding Latijns-Amerika – vertoont veel gebreken. Door een gebrek aan middelen zijn de gevangenissen overbevolkt, is er een gebrek aan toezicht en zorg, en kunnen drugsbendes bewakers en agenten gemakkelijk omkopen. Criminele bendes zetten zo hun machtsspelletjes genadeloos voort.

Juan noemt het gevangenissysteem fout en corrupt. ‘Alles draait om geld. Wie geld heeft, kan in de gevangenis een goed leven leiden. Nieuwe gevangenen moeten in Guayaquil bijvoorbeeld 50 dollar betalen als ze in een bed willen slapen. Een gebraden kip kost 200 dollar, voor frisdrank betaal je 10 dollar. Je kunt alles kopen: van gsm’s, tv’s en opleidingen tot drugs, wapens, explosieven en zelfs drones.’

In de gevangenis waar Juan zit, zitten er maar duizend gedetineerden – in tegenstelling tot de Litoral waar de teller op ruim 8.500 staat. ‘Het is hier veel rustiger, vooral omdat iedereen bang is dat hij wordt overgeplaatst naar een “duurdere” en gewelddadigere gevangenis zoals die in Guayaquil. Alles is hier goedkoper: een sigaret kost maar 75 cent.’