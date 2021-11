In een boekje dat wordt gepubliceerd naar aanleiding van haar achttiende verjaardag, zegt de Nederlandse kroonprinses Catharina-Amalia dat ze nog niet klaar is om koningin te worden, maar ze zal uiteindelijk wel doen wat van haar wordt verwacht. ‘Ik ben in dienst van Nederland.’

Catharina-Amalia, kortweg Amalia, blaast op 7 december achttien kaarsjes uit. Naar aanleiding van die mijlpaal verschijnt vandaag het boekje Amalia, waarin cabaretière Claudia de Breij enkele gesprekken met de oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima heeft neergepend.

Het 112 pagina’s tellende boekje kwam er in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst en is bedoeld als kennismaking met de kroonprinses. Naast tekst bevat het boekje ook beeldmateriaal uit haar privéarchief. Eerder verschenen ook gelijkaardige publicaties over Beatrix (door Hella Haasse in 1955) en Willem-Alexander (door Renate Rubenstein in 1985).

Uit de gesprekken leert het grote publiek dat Amalia een studentenjob had in een strandbar als serveuse, en door de eigenaar al lachend hun ‘cocktail queen’ werd genoemd, maar ook dat mocht ze geen koningin moeten worden, ze een carrière als zangeres of in de paardensport had geambieerd.

Maar de troon laten passeren, dat zal niet gebeuren. ‘Ik ben in dienst van Nederland. Ik geef mijn leven aan Nederland’, liet Amalia opschrijven in het boek. Ze is ook klaar om de komende jaar meer publieke optredens te gaan uitvoeren, ook al ‘kijkt iedereen dan naar je alsof je een goudvis op je hoofd hebt’.

Die 18de verjaardag betekent dat de ook de troon kan bestijgen, mocht haar vader komen te overlijden of afstand doen van de troon. Maar daar voelt de kroonprinses zich nog niet klaar voor. In dat geval zou ze aan haar moeder vragen om tijdelijk de touwtjes in handen te nemen. ‘Maar ik heb tegen mijn vader gezegd, blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.’