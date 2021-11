Wanneer gaan we de planeet nu eens écht redden?

Het wetenschappelijk bewijs is er: we zijn onze planeet aan het opwarmen en dat gaat leiden tot nog meer droogte, nog meer hitte en nog meer overstromingen ook. En toch. Toch kunnen we niet zeggen dat de klimaatconferentie in Glasgow dit proces een duidelijk halt heeft toegeroepen. Omdat dit soort conferenties dat gewoon niet aankunnen?





Met onze klimaatspecialist Dominique Minten evalueren we Glasgow. Ja, het was een flop. Toch blijven we dergelijke grote klimaatconferenties echt wel nodig hebben. Er is immers geen andere weg.