Manchester City-speler Benjamin Mendy beschuldigd van twee nieuwe verkrachtingen

De politie van Cheshire heeft Benjamin Mendy voor twee extra verkrachtingen aangeklaagd. Dat maakte het Britse openbaar ministerie dinsdag bekend. De 27-jarige Fransman, linksachter van Premier League-kampioen Manchester City, moet woensdag voor de rechtbank van Stockport verschijnen. Zijn proces moet op 24 januari starten.

Mendy wordt nu beschuldigd van zes verkrachtingen en één aanranding. Achter de klachten zitten vier vrouwen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op zijn thuisadres aan Withinlee Road in Prestbury, Cheshire, tussen oktober 2020 en augustus van dit jaar. Hij wordt sinds eind augustus in voorlopige hechtenis gehouden in HMP Altcourse, Liverpool. Zijn verzoek tot een voorlopige invrijheidsstelling werd al meermaals afgewezen.

Manchester City schorste Mendy in augustus al. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twaalf assists gaf. Zijn carrière in Engeland werd doorkruist door enkele zware blessures, zoals een scheur in de kruisbanden van zijn linkerknie in 2017. Een jaar later behoorde hij wel tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde. Met City veroverde hij drie titels.

Naast Mendy wordt ook zijn veertigjarige vriend Louis Saha Matturie, geen familie van oud-voetballer Louis Saha, beschuldigd. Hij werd dinsdag ook aangeklaagd voor twee extra verkrachtingen en één aanranding. In totaal worden hem zo ook zes verkrachtingen en één aanranding ten laste gelegd.