België moet winnen van Wales als het eerste plek op Fifa-ranking niet kwijt wil raken

Na drie jaar en twee maanden als nummer één van de wereld moeten de Rode Duivels vanavond op hun tellen passen. Indien met een vertimmerde ploeg niet wordt gewonnen in de overbodige WK-kwalificatiematch tegen Wales, kan Brazilië enkele uren later de officieuze titel van beste land ter wereld overnemen.

De Rode Duivels staan sinds het WK 2018, waar ze de Brazilianen klopten en zes van hun zeven wedstrijden wonnen, op de eerste plaats op de officiële ranking van de Wereldvoetbalbond. Het voorbije jaar is Brazilië echter fel komen opzetten. Afgelopen zomer vergaarden de Goddelijke Kanaries flink wat punten door de finale te halen in de Copa America, terwijl de Rode Duivels op het EK niet verder kwamen dan de kwartfinales.

Beide landen hebben zich vorige week weten te plaatsen voor het WK 2022, maar de 19 op 22 die de Belgen daarbij tot dusver neerzetten, is minder sterk dan de 34 op 36 die de Brazilianen lieten optekenen tegen meer gereputeerde tegenstanders. Daardoor bedraagt het verschil op dit moment nog slechts zes puntjes: België staat virtueel op 1.834 punten, Brazilië op 1.826.

Wel al zeker reekshoofd op WK

Door dat minieme verschil volstaat het vanavond voor Brazilië om meer punten te halen dan de Rode Duivels om de nieuwe nummer één te worden. Met de topper tegen Argentinië (vanaf 0.30?uur Belgische tijd) staat het wel voor een zware verplaatsing. Indien een vertimmerde Belgische ploeg onderuit zou gaan op het veld van Wales, volstaat een gelijkspel echter om de koppositie over te nemen. Als de Belgen gelijkspelen, heeft Brazilië een zege nodig. Bij een zege van de Rode Duivels in Wales is België automatisch zeker dat het voor de rest van het kalenderjaar nummer één van de wereld blijft.

De wereldranking van de Fifa draait niet enkel om prestige, maar is ook bepalend voor de potindeling van de loting van toernooien die de Wereldvoetbalbond organiseert. Door zijn hoge positie op de ranglijst is België nu al zeker dat het reekshoofd is op het WK 2022. Daardoor kan het in de groepsfase al zeker niet uitkomen tegen Brazilië, Frankrijk, Italië, Engeland, Argentinië, gastland Qatar en een nog te bepalen zevende land. De loting vindt plaats op 1 april in de Qatarese hoofdstad Doha.