Nieuwe app waarschuwt voor phishingberichten die de ronde doen

De nieuwe app Safeonweb moet het grote publiek waarschuwen voor phishingberichten die de ronde doen. Dagelijks circuleren tienduizenden dergelijke verdachte berichten. In 2020 deden 7.502 slachtoffers van phishing aangifte bij de politie.

De nieuwe app Safeonweb (voor Android en voor Apple) is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity (CCB), bankenkoepel Febelfin en de expertencoalitie Cyber Security Coalition. Op basis van de duizenden verdachte berichten die de CCB ontvangt, zullen gebruikers van Safeonweb zo snel mogelijk een waarschuwing krijgen bij een nieuwe aanval.

‘Stel nu dat er een nieuwe campagne opduikt waarbij de daders de naam van Bpost, DHL of de FOD Financiën misbruiken, dan versturen we een waarschuwing via die app’, zegt CCB-directeur Miguel De Bruycker. Daarom blijft het ook belangrijk dat mensen verdachte berichten doorsturen naar het adres verdacht@safeonweb.be.

Het is geen toeval dat de app nu wordt gelanceerd. Onlinekoopdagen zoals Black Friday en de eindejaardagen zijn in aantocht. Phishers slaan op zulke dagen massaal toe. ‘Phishers worden steeds talrijker en steeds slimmer’, aldus De Bruycker.

Dat blijkt ook uit de meest recente cijfers. Tot half november ontving het CCB al 3,7 miljoen verdachte berichten, of gemiddeld 12.000 per dag. In 2020 waren dat er 3 miljoen over het hele jaar. In 2020 waren er 67.000 geslaagde frauduleuze transacties, waarbij mensen voor 34 miljoen euro werden opgelicht. 7.502 slachtoffers deden aangifte bij de politie, dat is een stijging van 204 procent tegenover het jaar voordien.

‘Het aantal geregistreerde slachtoffers van phishing neemt jaar na jaar toe. Elke lokale politiedienst kan getuigen dat steeds meer slachtoffers van phishing aangifte komen doen’, stelt Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit. ‘Preventie is meer dan ooit nodig om het aantal slachtoffers in te perken.’