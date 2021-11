Verlinden eerste minister die bezoek brengt aan VS sinds heropening grenzen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is deze week in Washington voor ontmoetingen met de vertegenwoordigers van verschillende veiligheidsdiensten en met haar ambtgenoot Alejandro Mayorkas. Ook brengt ze een bezoek aan de Verenigde Naties in New York.

Het is het eerste bezoek van een Belgische minister aan de Verenigde Staten sinds het land amper een week geleden de grenzen heropende voor internationale reizigers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. In Belgische diplomatieke kringen valt te horen dat het bezoek aantoont hoe belangrijk de samenwerking met de Amerikaanse collega’s is.

Minister Verlinden vertoeft in het gezelschap van de commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, en van de directeur-generaal van het Crisiscentrum, Bart Raeymaekers. Zij zullen de komende week in Washington ontmoetingen hebben met vertegenwoordigers van veiligheidsdiensten als de Secret Service, de FBI, de DEA en Fema. Ook zal Verlinden de minister van Binnenlandse Veiligheid ontmoeten, Alejandro Mayorkas.

Minister Verlinden wil vooral de boodschap brengen dat investeren in veiligheid en beveiliging gelijkstaat aan investeren in meer samenwerking, klinkt het bij haar kabinet. Het beklemtoont dat die samenwerking in veel concrete dossiers al vruchten afwierp. Zo is er de versleutelde chatdienst Sky ECC die de Belgische politie kon kraken, een belangrijk communicatiemiddel in het criminele milieu.

Verder brengt minister Verlinden ook een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Ze zal er onder anderen de Belgische directrice van het VN-Directoraat van het Antiterrorismecomité ontmoeten, Michèle Coninsx. Ten slotte zal de minister nog bloemen gaan neerleggen aan een herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de terroristische aanslag van 31 oktober 2017 in New York waarbij ook de Belgische vrouw Anne-Laure Decadt het leven liet.

Maandag had minister Verlinden alvast verschillende ontmoetingen rond terrorismebestrijding. Vanuit haar bevoegdheid van Democratische Vernieuwing waren er ook contacten over de ‘top voor de democratie’ die de Amerikaanse president Joe Biden in december plant. Op die virtuele topconferentie buigen staatshoofden en regeringsleiders zich over democratische vernieuwing.