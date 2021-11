Politievakbonden blokkeren anderhalf uur kruispunt Kunst-Wet, grote verkeershinder

De vakbonden bij de politie voeren dinsdagochtend actie in de Wetstraat in Brussel en op de invalswegen rond de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Autobestuurders ondervinden ernstige verkeershinder.

Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station. Van daaruit trokken ze om 6.30 uur via Troon te voet naar de Wetstraat. Op het kruispunt van de Wetstraat en de kleine ring blokkeerden de vakbondslui van iets voor 7 uur het kruispunt. Op dat moment en op die plaats was ernstige verkeershinder uiteraard het gevolg.

‘Dat was een beetje het effect waarnaar we op zoek waren natuurlijk’, verduidelijkt Eddy Quaino van het ACOD. ‘Een actie doen we niet om de bevolking een plezier te doen, wel om ons punt te maken bij de regering: duidelijk maken dat we er genoeg van hebben.’

Meer bepaald hebben politievakbonden genoeg van de loonsonderhandelingen die in het slop zitten. Wat ze eisen is ‘een substantiële loonsverhoging’.

‘We willen een ernstig voorstel zien dat veel verder gaat dan 35 euro per maand’, zegt Vincent Houssin, voorzitter van VSOA politie tijdens de actie op Kunst-Wet in een interview aan Belga Video. Die loonsverhoging van 35 euro per maand ligt nu op tafel, maar het geld is er niet, zegt de vakbond. ‘Die enveloppe is leeg, het is al de derde keer dat minister Verlinden woordbreuk pleegt over een loonsverhoging.’

35 euro per maand is veel te weinig, klinkt het bij de vakbonden. ‘Pas vanaf 100 euro per maand kunnen we beginnen te discussiëren’ maakt Raoul Moulin, vakbondssecretaris bij ACV de eis tot loonopslag concreet.

De bonden verzetten zich ook tegen een herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Daarnaast leeft er onvrede over een gebrek aan middelen en manschappen voor de politiediensten.

Na een protestactie maandag bij het Te Deum is dit al de tweede actie, maar niet de laatste. ‘We gaan minstens twee maanden actievoeren’, verzekert Houssin. ‘De bereidheid bij onze mensen is zeer groot, we moeten onze achterban zelfs intomen.’

Die acties zouden gaan van boetevrije weken tot stiptheidsacties in de luchthavens en doorgedreven verkeerscontroles. De acties zouden zich evenmin beperken tot Brussel en het centrum van het land, maar zich gaandeweg uitbreiden. Wanneer staken de vakbonden hun strijd? ‘De premier heeft onze gsm-nummer’, weet Houssin. ‘Maar we gaan onze acties niet stoppen na een of andere vergadering, we zullen dat pas doen als er echt boter bij de vis is.’

Na een anderhalf uur durende blokkering van het kruispunt Kunst-Wet, braken de vakbonden de actie daar af rond 8u30. De militanten gingen dan richting Centraal Station om daar de trein te nemen naar Brussels Airport. In die omgeving willen de politievertegenwoordigers invalswegen blokkeren.

Rond de middag zou de actie afgelopen moeten zijn. Maandag was er ook al een actie bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten van de bonden onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep.

‘Van kwaad naar erger’

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er maandag in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open VLD), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. ‘Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.’

‘We wachten op een voorstel’, zei Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde politie van ACOD. ‘We zijn bereid om elk moment aan tafel te zitten. Ik kan me niet inbeelden dat zo snel het nodige geld gevonden is. Maar er staan nog twee maanden acties gepland, dus ze hebben tijd.’

