Aantal sterfgevallen door corona stijgt met bijna 30 procent

Het aantal positieve coronatests is met 27 procent gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames met 28 procent. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Uit het zevendaags gemiddelde van het epidemiologisch rapport van Sciensano blijkt dat alle trends blijven stijgen. Het aantal bevestigde covid-19 gevallen was op maandag 9.998. Dat is een stijging van 27 procent in vergelijking met de week daarvoor.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen met 28 procent. Het gaat om 234 mensen die werden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden steeg ook met 28 procent. Maandag 8 november lagen 2.072 mensen in het ziekenhuis met covid-19. Deze week zijn dat 2.648.

Het aantal bedden op intensieve zorgen is gestegen van 418 bedden op 8 november naar 533 bedden op maandag 15 november. Het gaat om een stijging van 28 procent.

Er stierven gemiddeld 26,7 mensen door het coronavirus. De periode daarvoor ging het om 21 overlijdens. Dat is een stijging van 27 procent.