Nog hele week grijs

Het blijft dinsdag grijs en vaak nevelig met lokaal lichte motregen. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Ardennen en 7 graden in Vlaanderen. Er waait een zwakke wind. Het KMI waarschuwt voor mogelijke CO-intoxicatie.

Dinsdagnacht blijft het zwaarbewolkt met hier en daar enkele korte opklaringen. In het tweede deel van de nacht valt er wat lichte regen of motregen in het noordwesten van het land. De minima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 6 graden in Vlaanderen.

Woensdag trekt de lichte regen of motregen verder van het centrum naar het oosten en bereikt de Ardennen op het einde van de dag. In de Ardennen blijft het grijs. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden. De wind waait matig.

Donderdag blijft de ochtendmist beperkt tot de Ardennen. Nadien blijft het meestal droog met vrij veel wolken. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden bij een meestal matige wind.

Vrijdag is het grijs met vrij veel lage wolken. Hier en daar kan er wat lichte neerslag uitvallen. Het is vrij zacht met maxima tussen 8 en 13 graden. Er waait een matige wind.