Zwitserland rechtstreeks naar WK, Italië naar barrages

De groepsfase van de Europese kwalificatie voor het WK voetbal in Qatar loopt op zijn einde. Maandag werkten drie groepen hun laatste wedstrijden af en er stond nog heel wat op het spel. Italië moet na een teleurstelling in Noord-Ierland barrages spelen om naar het WK te mogen, terwijl Engeland zich plaatste na een monsterzege tegen San Marino.

Noord-Ierland - Italië 0-0

Werk aan de winkel voor Italië. De Azurri zijn er (nog) niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar in 2022. De ploeg van Roberto Mancini geraakte maandagavond niet voorbij Noord-Ierland in groep C.

Zwitserland, dat thuis met 4-0 won tegen Bulgarije, sprong zo op de slotspeeldag nog over Italië en mag zijn koffers al maken. Italië kan als tweede in zijn groep nog een WK-ticket te pakken krijgen via de play-offs. Die worden eind maart gespeeld. Van de tien tweedes uit de WK-kwalificatiepoules en de twee beste (nog niet gekwalificeerde) groepswinnaars uit de Nations League, kunnen nog drie landen zich plaatsen voor het WK. In totaal zullen er zo dertien Europese landen aanwezig zijn in Qatar. Naast Italië is er met Portugal nog een tweede topland dat eind maart nog aan de bak moet in de barrages, die op 26 november worden geloot.

Zwitserland - Bulgarije 4-0

Zwitserland had een achterstand van twee doelpunten in het doelpuntensaldo van Groep C op Italië, dat naar Noord-Ierland mocht op de laatste speeldag. Met Bulgarije kregen de Zwitsers ook een kans om het ticket in hun groep rechtstreeks te grijpen. De Zwitsers scoorden vroeg in de tweede helft twee keer via Noah Okafor en Ruben Vargas, waardoor ze het rechtstreekse ticket in handen hadden.

Marko Gavranovic zette de Zwitsers op rozen met de 3-0, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De ingevallen Cédric Itten zette al na vier speelminuten toch diezelfde score op het bord. Remo Freuler maakte het feestje compleet met de 4-0 in het slot. De Zwitsers gaan, omdat Italië niet verder geraakte dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Noord-Ierland, rechtstreeks naar het WK volgend jaar.

San Marino - Engeland 0-10

Ook Engeland is zeker van zijn plaats op het WK. En dat heeft het in grote mate te danken aan Harry Kane. Engeland klopte San Marino maandagavond met 0-10, de aanvaller van Tottenham scoorde vier keer. Vrijdag tegen Albanië (5-0) was Kane ook al goed voor een hattrick. Engeland werd met een puike 26 op 30 groepswinnaar. Het Polen van Robert Lewandowski mag naar de barrages.

Polen - Hongarije 1-2

De Polen kwamen thuis op achterstand tegen de Hongaren, die daarvoor Andras Schäfer dankten. Het duurde tot in de tweede helft voor de Polen langszij kwamen en zich op de tweede plaats in de groep nestelden. Het was Karol Swiderski die de 1-1 maakte. Hongarije vocht echter terug en maakte er nog 1-2. Voor Polen maakte dat echter niet uit: zij gaan naar de barragewedstrijden voor het WK.

Oostenrijk - Moldavië 4-1

De onvermijdelijke Marko Arnautovic maakte al na vier minuten de opener voor de Oostenrijkers, rechtsachter Christopher Trimmel verdubbelde die voorsprong in het midden van de eerste helft. Na de rust diepte de thuisploeg de voorsprong verder uit: Arnautovic scoorde vanop elf meter de 3-0. Moldavië scoorde voor de statistieken nog een goaltje tegen, Dejan Ljubicic deed hetzelfde voor de thuisploeg. Beide teams gaan niet naar het WK.

Schotland - Denemarken 2-0

Denemarken was al zeker van de kwalificatie voor het WK in Qatar, maar moest wel nog naar Schotland afreizen voor de laatste wedstrijd. Schotland wist ook waar het aan toe was:strijden voor barrages dankzij een zekere tweede plaats in de groep. De Schotten wonnen het duel dankzij een doelpunt van John Souttar.

Albanië - Andorra 1-0

Israël - Faroër Eilanden 3-2

• Rechtstreeks geplaatst voor het WK:

Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Kroatië, Servië, Spanje, Zwitserland, Engeland

• Kunnen nog tweede worden in hun groep:

Finland, Oekraïne, Wales, Tsjechië

• Kunnen nog rechtstreeks naar WK, barrages spelen of nog uitgeschakeld worden:

Nederland, Noorwegen, Turkije

• Spelen barrages:

Rusland, Noord-Macedonië, Schotland, Portugal, Zweden, Italië, Polen

• Naar barrages als poulewinnaar Nations League:

Oostenrijk (en Tsjechië of Wales)

Eindstand groep A

1. Servië 20 punten

2. Portugal 17

3. Ierland 12

4. Luxemburg 9

5. Azerbeidzjan 1

Eindstand groep B

1. Spanje 19 punten

2. Zweden 15

3. Griekenland 10

4. Georgië 7

5. Kosovo 5

Eindstand groep C

1. Zwitserland 18 punten

2. Italië 16

3. Noord-Ierland 9

4. Bulgarije 8

5. Litouwen 3

Tussenstand groep D

1. Frankrijk 15 punten

2. Finland 11

3. Oekraïne 9

4. Bosnië & Herzegovina 7

5. Kazachstan 3

• Te spelen: Bosnië & Herzegovina - Oekraïne en Finland - Frankrijk

Tussenstand groep E

1. België 19 punten

2. Wales 14

3. Tsjechië 11

4. Estland 4

5. Wit-Rusland 3

• Te spelen: Wales - België en Tsjechië - Estland

Eindstand groep F

1. Denemarken 27 punten

2. Schotland 23

3. Israël 16

4. Oostenrijk 16

5. Faeröer Eilanden 4

6. Moldavië 1

Tussenstand groep G

1. Nederland 20 punten

2. Turkije 18

3. Noorwegen 18

4. Montenegro 12

5. Litouwen 6

6. Gibraltar 0

• Te spelen: Nederland - Noorwegen, Montenegro - Turkije en Gibraltar - Litouwen

Eindstand groep H

1. Kroatië 23 punten

2. Rusland 21

3. Slovakije 14

4. Slovenië 14

5. Cyprus 5

6. Malta 5

Eindstand groep I

1. Engeland 26 punten

2. Polen 20

3. Albanië 18

4. Hongarije 17

5. Andorra 6

6. San Marino 0

Eindstand groep J

1. Duitsland 27 punten

2. Noord-Macedonië 18

3. Roemenië 17

4. Armenië 12

5. IJsland 9

6. Liechtenstein 1