Elon Musk daagt Bernie Sanders uit

Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla en de rijkste persoon ter wereld, heeft in een reeks tweets de Amerikaanse senator Bernie Sanders op de korrel genomen.

De 80-jarige Sanders, die in 2016 en 2020 een gooi deed naar de Democratische presidentsnominatie, twitterde zaterdag dat ‘we moeten eisen dat superrijken hun eerlijke deel betalen’. Hij noemde Musk niet bij naam, maar dat weerhield die er niet van om Sanders onmiddellijk van antwoord te ­dienen. ‘Ik vergeet steeds dat jij nog leeft’, klonk het, gevolgd door: ‘Wil je dat ik nog meer aandelen ­verkoop, Bernie? Je hebt het maar te zeggen.’

Musk verkocht onlangs voor meer dan 6,9 miljard dollar aandelen van zijn bedrijf, waarna het aandeel van Tesla een duik maakte van 15 procent. De verkoop vond plaats nadat de Tesla-baas zijn volgers op Twitter had ­gevraagd of hij al dan niet 10 procent van zijn aandelen in de autobouwer moest verkopen. Eerder waren de Democraten in de Verenigde Staten met een voorstel gekomen om onder meer aandelen van miljardairs zwaarder te belasten.

Maandag verloor het aandeel van Tesla nog meer terrein op de Amerikaanse beurs. Na de middag stond het ruim 4,3 procent lager. De waarde van het bedrijf zakte daarmee onder de 1.000 miljard dollar. Die mijlpaal werd nog maar een maand geleden bereikt.