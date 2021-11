Navo houdt ‘ongewone’ ontplooiing Russische troepen aan Oekraïense grens scherp in de gaten

De Navo monitort van ‘zeer nabij’ de ontplooiing van Russische troepen aan de Oekraïense grens. Dat zei de secretaris-generaal van de alliantie, Jens Stoltenberg, maandag.

‘De voorbije weken zagen we grote en ongewone concentraties van Russische strijdkrachten aan de Oekraïense grens’, zei Stoltenberg op een persconferentie in Brussel, waarbij ook de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba aanwezig was.

Meer provocaties of agressie zouden zorgwekkend zijn, zei Stoltenberg, die eraan toevoegde dat de Navo de situatie van ‘zeer nabij’ monitort. Koeleba zei dat een goede coördinatie nu belangrijk is om Rusland af te schrikken. Hoe hoog de prijs van afschrikking ook moge zijn, die van een conflict is nog hoger, vindt de bewindsman.

‘Zwaarwegende gevolgen’

Ook Duitsland en Frankrijk hebben Rusland maandag gewaarschuwd. Het land moet vrezen voor ‘zwaarwegende gevolgen’ als het Oekraïne schaadt. De twee EU-landen maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in het grensgebied.

De regering in Moskou moet zich inhouden en openheid van zaken geven over de troepenopbouw in de grensstreek, eisen Berlijn en Parijs. Ze waarschuwen tegen ‘elke nieuwe poging’ om inbreuk te maken op het gezag van Kiev over zijn grondgebied.

De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken hebben hun Oekraïense collega maandag nog eens verzekerd dat ze ‘pal staan voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit’ van zijn land. Ook Charles Michel, de voorzitter van de regeringsleiders van de Europese Unie (EU), bezweert dat de band tussen EU en Oekraïne ‘niet zal wankelen’.

Invasie

De Oekraïense president, Volodimir Zelenski, waarschuwde vorige week dat Rusland bijna 100.000 soldaten had verzameld in de buurt van de grens met Oekraïne. Daarop liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken weten zich ‘zorgen te maken’ over de situatie en te vrezen dat Rusland de invasie van 2014 in het land misschien ‘probeert te herhalen’.

Sinds 2014 staan delen van de oostelijke Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk onder controle van door Rusland gesteunde separatisten. Moskou reageerde de voorbije weken op gelijkaardige beschuldigingen dat het zijn troepen kan verplaatsen op het eigen grondgebied zoals het dat wil.