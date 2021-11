Oud-adviseur Trump geeft zich na arrestatiebevel aan bij de FBI

Steve Bannon, voormalig adviseur van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, heeft zichzelf maandag aangegeven bij de FBI. De inlichtingendienst had vrijdag een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Dat melden Amerikaansemedia. De 67-jarige Bannon kwam vorige maand niet opdagen voor een verhoor van een parlementscommissie over de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari. De commissie wil van hem weten of hij vooraf kennis had van plannen voor het gewelddadige protest bij het Capitool. In zijn veelbeluisterde podcast zei Bannon kort voor de stormloop dat de ‘hel gaat losbreken’.

Nadat Bannon niet op de bijeenkomst verscheen werd hij aangeklaagd wegens minachting van het Congres en voor het weigeren van het aanleveren van documenten waar de commissie om gevraagd had. Een rechter beval dat hij gearresteerd moest worden.

Zover kwam het echter niet: maandagochtend meldde Bannon zich uit eigen beweging bij een kantoor van de FBI in Washington. Hij houdt vol dat hij als voormalig presidentsadviseur niet gedwongen kan worden informatie over die periode vrij te geven.

In 2016 was Bannon het brein achter de succesvolle presidentscampagne van Donald Trump, waarna hij werd gepromoveerd tot raadsman van de president en officieel in dienst kwam van het Witte Huis. Na zeven maanden stapte hij op als adviseur van Trump.

Bannon verschijnt later vandaag voor de rechter. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij maximaal een jaar celstraf krijgen.