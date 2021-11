Macron past blauw in Franse vlag aan, niemand heeft het door

De Franse tricolore ziet er al een jaar anders uit, maar tot vorige week was dit niemand opgevallen. Sinds juli 2020 is het blauw in de vlag een beetje donkerder.

De Franse president Emmanuel Macron heeft de aanpassing destijds in alle stilte doorgevoerd. Het nieuwe uiterlijk van de vlag viel een medewerker van Europe 1 op, de Franse radiozender berichtte er vervolgens zondag over.

De nationale driekleur ziet er nu weer hetzelfde uit als tijdens de Franse revolutie. De Franse marine is altijd met dezelfde tinten blue-blanc-rouge als in 1793 rond blijven varen, het blauw in de officiële Franse vlag werd in de jaren ‘70 om onduidelijke redenen lichter gemaakt.

Waarom Macron juist nu het blauw heeft veranderd, en waarom daar destijds niet officieel over gecommuniceerd is, is niet helemaal duidelijk. De overheid laat in een reactie weten dat voor de verandering gekozen is omdat deze tint - marineblauw - ‘eleganter’ is.

Ook zou het land zich met het vernieuwde blauw ‘opnieuw willen verbinden met het symbool van de Franse Revolutie’. Het blauw is nu zichtbaar anders dan het blauw in de Europese vlag, wat sommigen als teken zien dat Frankrijk zich van de unie zou willen distantiëren.