Adele vertelt Oprah over haar scheiding, gewichtsverlies en mentale gezondheid: ‘Ik heb me geschaamd’

Adele heeft voor het eerst in lange tijd een televisie-interview gegeven. Ze deed dat bij Oprah Winfrey.

De Amerikaanse tv-zender CBS zond zondagavond de special Adele one night only uit. De Britse zong in Los Angeles enkele van haar grootste hits in het gezelschap van onder anderen Lizzo en James Corden. Maar er was ook aandacht voor de Adele naast het podium. Die waagde zich aan een interview, dat afgenomen werd door Oprah Winfrey.

Over haar scheiding

Het ging bijvoorbeeld over de scheiding van de 33-jarige zangeres, amper een jaar na haar huwelijk met Simon Konecki (47). ‘Ik ben mijn hele leven geobsedeerd geweest door het hebben van een normaal gezin omdat ik dat nooit heb gehad’, zei Adele. Ze verwees daarmee naar haar jeugd, met een vader die haar gezin achterliet toen ze nog maar twee jaar was. ‘Op heel jonge leeftijd heb ik mezelf beloofd dat ik zou samenblijven als ik ooit kinderen had. En ik heb dat heel lang geprobeerd.’

En toch kwam het tot een scheiding. Dat haar huwelijk niet werkte, begon ze naar eigen zeggen te merken toen ze een persoonlijkheidstest in een magazine deed. ‘Een vraag was wat iets zou zijn dat niemand over mij wist. Ik heb toen tegen mijn vrienden gezegd dat ik niet gelukkig was. Ik leefde niet, ik modderde maar aan. Ze hielden hun adem toen allemaal in. Toen besefte ik: waar ben ik eigenlijk mee bezig?’

Bij dat besef kwam een schuldgevoel. ‘Ik neem het huwelijk heel ernstig’, aldus Adele. ‘En ik had het gevoel dat ik het niet respecteerde door te trouwen en zo snel weer te scheiden. Ik schaam me erover dat het zo snel voorbij was.’

Over haar ex-man

Adele voegde er nog aan toe dat ze nog steeds van Konecki houdt, al is ze niet meer verliefd op hem. Ze wonen tegenover elkaar in Los Angeles en voeden hun zoon Angelo samen op. Voor haar ex had ze niets dan lof. ‘Hij heeft mijn leven gered toen ik beroemd was geworden. Ik was zo jong en alleen had ik dat niet gekund. Ik zou overweldigd zijn geweest en mezelf naar de afgrond gedreven hebben. Maar hij was de meest stabiele persoon die ik tot dan in mijn leven had gehad. Zelfs nu zou ik hem mijn leven nog toevertrouwen.’

Over haar vader

Met haar vader, Marc Evans, had ze nooit een band omdat hij haar gezin verliet toen ze twee jaar was. ‘Dat heeft de grootste wonde veroorzaakt die ik ooit gehad heb, het heeft heel lang geduurd voor die geheeld was’, zei ze aan Oprah. ‘Ik verwachtte nooit iets van iemand, omdat ik van mijn vader geleerd had nooit verwachtingen te hebben.’

Toch legden de twee het bij in de voorbije drie jaar, nadat hij ernstig ziek was geworden. Ze praatten veel, onder meer over het feit dat hij zei dat Hometown glory – haar eerste single – het enige liedje van haar was dat hij gehoord had. ‘Het deed hem te veel pijn om naar andere liedjes te luisteren, zei hij’, aldus Adele. En toch speelde ze een van haar nieuwe nummers, To be loved, voor hem. ‘Dat was fantastisch voor ons beiden.’ Via Zoom liet ze hem net voor zijn overlijden in april ook de rest van de plaat horen. ‘Zijn favorieten waren ook de mijne, dat was geweldig. Hij was zo trots op mij. Toen hij stierf na dat helende proces, was het alsof de wonde volledig dichtging.’

Over haar gewichtsverlies

Een ander gevoelig onderwerp dat Oprah aansneed: het gewichtsverlies van Adele. Ze weegt vandaag 45 kilogram minder dan twee jaar geleden. ‘Ik had na de scheiding de ergst mogelijke angstaanvallen’, zei Adele. ‘Ze verlamden me volledig en maakten me zo verward. Ik had geen enkele controle meer over mijn lichaam.’

Maar in de fitness in haar huis had ze er minder last van. Dus begon ze elke dag te trainen, meerdere keren zelfs. ‘Dat hielp echt om mentaal weer sterk te worden.’ Dat ze nu kritiek krijgt op haar voorkomen, vindt ze naar eigen zeggen niet erg. ‘Er is altijd al commentaar geweest op hoe ik eruitzie. Ik was te dik, nu ben ik te smal. Ik ben de ene keer knap, de andere niet. Ik voel me er wel slecht over dat ik mensen een slecht gevoel heb gegeven over zichzelf, maar dat is niet de bedoeling. Ik moet mijn eigen leven gewoon op de rails krijgen. Ik kan daar geen andere zorgen bijnemen.’