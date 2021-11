Nederlands kroonjuweel Shell steekt het Kanaal over

Het oliebedrijf Shell, al langer dan een eeuw een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie, verhuist zijn hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. De Brexiteers triomferen.

Het monumentale hoofdkantoor van Royal Dutch Shell in hartje Den Haag, met zijn schelpvormige luifel en goudkleurige raamornamenten, sluit binnenkort de deuren. Het oliebedrijf gaat verhuizen naar Londen, maakte het vanochtend – vlak voor de opening van de beurzen – bekend. ‘Ik besef dat dit een moeilijke boodschap is’, zei de Nederlandse topman Ben van Beurden in een verklaring. ‘Toch wil ik benadrukken dat dit noodzakelijk is. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.’

Dat die boodschap moeilijk zou vallen, is nog een understatement. De Nederlandse regering, die pas enkele uren voor het publiek werd op de hoogte was gebracht, reageerde not amused. ‘Dit heeft ons onaangenaam verrast’, zei Stef Blok, ontslagnemend minister van Economische Zaken. ‘We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen. Denk aan banen, cruciale investeringen en duurzaamheid.’

Dividendbelasting

Shell is al langer dan een eeuw een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie. Met een omzet van 180 miljard dollar in 2020 is het vele malen groter dan de andere beursgenoteerde bedrijven in Amsterdam.

De wortels van de onderneming gaan terug tot 1890, toen in de kolonie Nederlands-Indië succesvol naar olie werd geboord door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. Na het sluiten van een nauwe samenwerking in 1907 met de Britse ShellTransport and Trading Company Ltd – een bedrijf dat oorspronkelijk zeeschelpen vervoerde – ontstond de naam Royal Dutch Shell. Tot een volledige fusie kwam het echter nooit. De Nederlandse en Britse tak bleven altijd min of meer naast elkaar bestaan, met aandelennoteringen in zowel Amsterdam als Londen.

Die dubbele notering maakt de handel in Shell-aandelen echter nodeloos ingewikkeld, zo vinden beleggers al jaren. Bovendien komt daarbij dat het Verenigd Koninkrijk geen belastingen int op dividenden, terwijl Nederland dat wel doet. Een plan van de Nederlandse regering om die dividendbelasting van 15 procent te schrappen, sneuvelde na grote politieke ophef in 2018.

Op die saga kwam ceo Van Beurden een jaar geleden terug tijdens een interview in Het Financieele Dagblad. Daarin zei hij onomwonden dat het onzeker was of Shell op termijn wel in Nederland zou blijven. ‘We hebben ooit voor Den Haag gekozen in de veronderstelling dat de dividendbelasting wel zou worden afgeschaft. Nu dat niet doorgaat, kijken we met andere ogen naar onze huidige Brits-Nederlandse structuur.’

Het besluit om te verhuizen is nu dus ook echt gevallen – al moeten de aandeelhouders volgende maand nog hun finale zegen geven. Dat een Nederlandse rechter in mei Shell nog veroordeelde tot het sneller verlagen van zijn uitstoot, speelde volgens Van Beurden geen rol bij de beslissing.

Overwinning voor Brexit

Door de oversteek naar de andere kant van het Kanaal zal er binnenkort maar één aandeel Shell meer zijn. Het olieconcern wil zo ‘sneller en flexibeler’ kapitaal kunnen aantrekken en overnames kunnen doen. Ook verandert het zijn naam. Omdat het bedrijf kiest voor de Britse nationaliteit, verdwijnt ‘Royal Dutch’ uit de officiële naam. ‘Een enorme aderlating voor Nederland’, noemt de Nederlandse ondernemersvereniging VNO-NCW het. ‘Het ondernemingsklimaat in Nederland is dan toch minder gunstig dan gedacht’, zegt econoom Corné van Zeijl tegen de omroep WNL.

Wat het extra pijnlijk maakt, is dat Shell niet het eerste kroonjuweel is dat Nederland de rug toekeert en voor de Britten kiest. Vorig jaar kondigde ook al de Nederlands-Britse levensmiddelengigant Unilever – met in de portfolio merken als Dove, Planta, Ola, Calvé (van de pindakaas), Knorr, Ben & Jerry’s, Vaseline – aan dat het juridisch volledig Brits werd. En in 2018 koos ook de Relx Group, een uitgeverij ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Elsevier en het Britse Reed, volledig voor de Britse nationaliteit.

Terwijl daar in Nederland om wordt getreurd, onthaalt de Britse regering de komst van Shell als een overwinning voor de Brexit. ‘Dit is een motie van vertrouwen in de Britse economie’, zei Kwasi Kwarteng, de Britse minister van Ondernemen, maandag. ‘De honderden miljoenen die zij jaarlijks betalen aan belastingen, zullen voortaan naar onze schatkist vloeien.’