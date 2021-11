Geen Hazard, Courtois, Mignolet of Denayer tegen Wales, Thomas Kaminski wordt bij de groep gehaald

De Rode Duivels trainden maandagochtend nog een laatste keer op Belgische bodem alvorens af te zakken naar Cardiff voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd dinsdag. Simon Mignolet, Thibaut Courtois, Eden Hazard en Jason Denayer waren afwezig. Het viertal reist niet mee naar Cardiff.

Het gaat bij Hazard, Courtois en Mignolet niet om medische redenen. Denayer zou wel een lichte blessure hebben opgelopen na de wedstrijd van zaterdag. Aangezien ook reservedoelman Mignolet afhaakte, werd er met Thomas Kaminski een derde doelman opgeroepen.

De afwezigheid van Courtois was geen verrassing. Bondscoach Roberto Martinez maakte zaterdag na de 3-1 zege tegen Estland al bekend dat de nationale doelman meer dan waarschijnlijk niet mee zou afreizen naar Cardiff.

Tegen Wales staat Koen Casteels meer dan waarschijnlijk tussen de palen. Jason Denayer was nog basisspeler tegen Estland, van Praet was al langer geweten dat hij na zijn forfait voor Estland ook twijfelachtig was voor Wales.

Dinsdagavond wordt de wedstrijd tegen Wales afgewerkt, al is die voor de Rode Duivels van geen belang aangezien het ticket voor het WK in Qatar al veilig werd gesteld.

Bij Wales zal Gareth Bale niet aan de aftrap verschijnen. De 32-jarige winger vierde zaterdagavond tegen Wit-Rusland (5-1) zijn honderdste interland voor Wales. Bij de rust mocht hij in de kleedkamer blijven, toen het al 2-0 stond voor de thuisploeg. Bale is immers nog niet helemaal hersteld van een knieblessure, waarmee hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen.