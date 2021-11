Testen zonder dokter: hoe doe je dat?

Sinds enkele weken hoef je niet langs de dokter of de contacttracing om een code voor een test te bemachtigen. Dat kan nu ook via een website met een zelfevaluatietool. Een stappenplan, voor wie er niet aan uit kan.

Na anderhalf jaar coronacrisis is er eindelijk een manier om een code voor een coronatest te verkrijgen zonder een passage bij de huisarts of een telefoontje van de tracingcentra. Omdat de artsen en de contacttracing zo overbevraagd zijn, werd er een zelfevaluatietool ontwikkeld waar je, na het beantwoorden van een paar vragen, een advies krijgt of je je moet laten testen en indien nodig de code. Een overzicht:

1 Voor wie is de website?

Heb je symptomen zoals hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, pijnklachten, moeheid, smaakverlies, verlies van reukzin of diarree? Bel dan niet onmiddellijk de huisarts maar gebruik eerst de zelfevaluatietool. Enkel hoogrisicopatiënten wordt aangeraden contact op te nemen met hun arts.

2 Waar vind je de website?

De woorden ‘corona’, ‘test’ en ‘code’ in je zoekmachine leiden je in elk geval naar de juiste website. Maar voor het gemak kan je via deze link ook rechtstreeks naar de self assessment tool.

3 Vul de vragen in, en wees eerlijk

Het zijn er maar vier, dus veel tijd hoeft het niet te kosten. Bij de laatste vraag over de verschillende symptomen kan je meerdere antwoorden aanvinken.

4 Krijg en volg je advies

Klik onderaan de vragen op ‘zie advies’ om jouw persoonlijke advies te verkrijgen. Wie geen test hoeft te doen, moet verder niets ondernemen. Wie wel het advies voor een test krijgt, moet in eerste instantie in isolatie en in quarantaine. Download vervolgens het advies en sla het op als pdf-bestand. Klik op ‘vraag hier een CTPC-code aan’. Dat brengt je bij de volgende stap.

Afhankelijk van de opgegeven symptomen krijg je ook een advies over wat je moet doen bij een positief of negatief resultaat. In sommige gevallen is een bezoek bij de dokter toch nog aangewezen na een negatief resultaat.

5 Testcode aanvragen

Als je juist hebt geklikt, kom je terecht op mijngezondheid.be. Daar moet je eerst inloggen met je eID-lezer of met de itsme-app. Ten slotte kom je op een scherm waar je je gsm-nummer en e-mailadres moet invullen. Klik op ‘aanvragen’ en je krijgt onmiddellijk de code voor een gratis PCR-test.

6 Laat je testen

De code komt rechtstreeks in je mailbox of berichten terecht. Daarmee kan je gratis een test laten uitvoeren bij de apotheker of in een testcentrum. Let wel, in beide gevallen moet je waarschijnlijk een afspraak maken.

Nogmaals opgelet, een negatieve test wil niet zeggen dat je daarom zomaar terug aan het werk kan. Lees het advies van stap vier er nog eens op na.