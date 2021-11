Oproep | Ik verlaat de zorgsector

De vierde golf hakt er stevig in bij het zorgpersoneel, zowel in ziekenhuizen als in huisartspraktijken. Al bijna twee jaar op rij geven ze het beste van zichzelf in moeilijke omstandigheden. Dat is niet evident: het beschermende materiaal tegen het coronavirus zorgt voor afstand, het vele testen is veeleer band- dan mensenwerk.

Voor zorgverleners die zich met een nieuwe golf geconfronteerd zien, werpt het de vraag op of dit nog de voldoening geeft waarop ze hoopten toen ze in het zorgberoep stapten. We willen graag mensen uit de zorg aan het woord laten over hun beslissing om voor een andere job te kiezen, vanuit de vraag: wat moet en kan er beter om zorg ook voor zorgverleners menselijk te houden?

Reacties zijn welkom, we publiceren niets zonder toestemming. Sarah.Vankersschaever@standaard.be.