Amerikaanse journalist vrijgelaten ondanks veroordeling tot 11 jaar cel in Myanmar

Journalist Danny Fenster was enkele dagen geleden nog tot 11 jaar cel veroordeeld. De militaire junta heeft hem, na tussenkomst van diplomaat Bill Richardson, toch weer vrijgelaten. ‘Dit is de dag waarop je hoopt als je dit werk doet’, zei Richardson.

De Amerikaanse journalist Danny Fenster, die in Myanmar in de cel zit en een paar dagen geleden tot elf jaar gevangenis veroordeeld werd, is tot ieders verrassing vrijgelaten. Dat deelt de vroegere Amerikaanse diplomaat Bill Richardson maandag mee. ‘Danny en het team-Richardson zullen de komende anderhalve dag hun lange terugreis via Qatar aanvatten. Ze verheugen zich om Danny te verenigen met zijn ouders Buddy en Rose, en zijn broer Bryan in de VS’, klinkt het in een e-mail.

Richardson, die ook als onderhandelaar bij gijzelingen actief was, ontmoette een paar dagen geleden in Myanmar de leider van de militaire junta, Min Aung Hlaing. De vrijlating van Fenster is het resultaat van een ‘privaat humanitair bezoek’ van Richardson in Myanmar en persoonlijke onderhandelingen met generaal Min Aung Hlaing, klinkt het in de mededeling.

Journalisten gemuilkorfd

Fenster, een leidinggevende van het Engelstalige magazine Frontier Myanmar, werd eind mei opgepakt op de luchthaven van de voormalige hoofdstad Yangon, vlak voor zijn afreis naar de VS. Hij zat vast in de Insein-gevangenis, in Yangon, die bekend is om zijn foltermethodes.

De journalist werd onder andere beschuldigd van het schenden van de immigratiewet, terreur en het aanmoedigen van verzet tegen het militaire bewind. Heel wat van de aanklachten gingen terug naar een nieuwswebsite, waarbij Fenster al bijna een jaar niet meer betrokken was.

Volgens de Assistance Association for Political Prisoners zitten ongeveer 80 journalisten in de cel in Myanmar. De situatie in het Zuidoost-Aziatische land liep in februari uit de hand, toen de militaire junta opnieuw de macht greep nadat ze een democratische nederlaag leden bij verkiezingen.