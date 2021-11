Koning Albert en koningin Mathilde kwamen maandagochtend aan in Brussel om het Te Deum bij te wonen in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal ter gelegenheid van Koningsdag. Even later kwam ook prins Laurent aan. Prinses Astrid en prinses Delphine waren niet van de partij. Politievakbonden onthaalden de koninklijke familie met boegeroep. Koningsdag valt dan ook samen met de eerste dag van de geplande politieprotesten om hun ongenoegen te uiten over de stukgelopen loononderhandelingen.