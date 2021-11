In het noordwesten van de stad Bandar Abbas, een stad in het zuiden van Iran, vonden kort na elkaar twee aardbevingen plaats op zondag. De eerste aardbeving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. De tweede volgde een minuut later en had een kracht van 6,3. De beving liet vrachtwagens wiebelen die aan de kant van een weg geparkeerd stonden.