Tweede helft november begint grijs

De nieuwe week start grijs. Het KMI waarschuwt voor nevel en mist in veel streken. Zodra het ochtendgrijs weg is, blijft het zwaarbewolkt maar vrijwel droog.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in de kuststreek. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten in het binnenland en eerder matig aan zee uit oost tot noordoost.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het zwaarbewolkt en meestal droog. Opnieuw wordt er op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Het kwik zakt naar waarden tussen 2 graden in Hoog-België en 7 graden aan zee.

Dinsdag is het rustig met ‘s ochtends nevel en mist en nadien nevelig weer met veel wolken en lokaal kans op wat motregen. De temperatuur bedraagt dan tot 4 graden op het Ardense plateau en 9 graden in het westen.