Gems zet nachtleven op de helling: ‘Weinig alternatieven mogelijk’

De expertengroep Gems adviseert onder andere een tijdelijke sluiting van het nachtleven. ‘In het nachtleven is er weinig ruimte om maatregelen te verstrengen’, zo verdedigt viroloog Steven Van Gucht het advies op Radio 1. Mondmaskers worden mogelijk verplicht vanaf 9 jaar. Woensdag komt het Overlegcomité samen.

De adviesraad Gems heeft verschillende voorstellen om het virus opnieuw in te dijken. Het rapport lekte in de Franstalige krant Le Soir, en kon ook al ingekeken worden door De Standaard. Een nieuwe sluiting van het nachtleven en alle meest risicovolle activiteiten waar het mondmasker en de veiligheidsafstand niet kunnen gerespecteerd worden, ligt op tafel. De Gems heeft het ook over contactsporten met hoog risico of studentenactiviteiten.

• Lees hier het meest recente coronanieuws

Viroloog Steven Van Gucht betreurt het lek, zo zegt hij in De ochtend op Radio 1. ‘Het Gems maakt een receptenboek met een overzicht van wat je kan doen’, klinkt het. Volgens hem willen de experts meer inzetten op het mondmasker. ‘Anders dan in Nederland waar drastisch wordt overgegaan op sluitingsuren, denken wij dat er meer zit in het mondmasker. Het is goedkoop en effectief en iets dat je lange tijd kan aanhouden.’ Als het breed gedragen wordt, kan het mondmasker nog effect hebben, vindt Van Gucht. Het Gems raadt mondmaskers aan in het onderwijs voor kinderen vanaf 9 jaar, met ruimte om de maskers tijdens pauzes af te zetten.

Weinig alternatieven voor nachtleven

Precies daarom is het nachtleven zo’n uitdaging. ‘Je hebt daar niet zoveel mogelijkheden. Een masker dragen gaat niet, want dat neemt alle fun weg en het CST is een kaas met grote gaten. Afstand houden is ook niet mogelijk.’ Daarom raadt de adviesraad een sluiting van drie tot vier weken aan. Daarna zou er overgegaan kunnen worden op een ‘2G-beleid’, waarbij een vaccinatiebewijs of herstelcertificaat verplicht is. Niet-gevaccineerden worden dan geweerd van de dansvloer.

Van Gucht is in ieder geval geen voorstander van het uitsluiten van niet-gevaccineerden uit grote delen van de maatschappij, zoals in Oostenrijk het geval is. ‘We moeten mensen informeren en sensibiliseren. Dat is de beste weg. Maar voor het nachtleven zijn niet echt alternatieven.’ Als je daar tijdelijk ingrijpt, is de maatregel wel nog proportioneel, vindt de viroloog.

Van Gucht verwacht dat we rond eind november de piek in de cijfers bereikt zullen hebben. ‘Ik hoop eind deze week wat vertraging te zien in de cijfers’, stelt hij. ‘Maar in Vlaanderen is daar zeker voor de ziekenhuiscijfers nog geen sprake van. De bezetting op intensieve is in een week tijd met 43 procent gestegen.’

Gems-rapport Woensdagnamiddag komt het Overlegcomité bijeen om over eventuele nieuwe maatregelen te beslissen. Het Gems-rapport zal daarbij de leidraad zijn. Een samenvatting. Woensdagnamiddag komt het Overlegcomité bijeen om over eventuele nieuwe maatregelen te beslissen. Het Gems-rapport zal daarbij de leidraad zijn. Een samenvatting. Evenementen • Evenementen met een hoog risico (waar het masker niet gedragen wordt en de afstand niet behouden kan worden) worden drie tot vier weken stilgelegd. Hieronder vallen: het nachtleven, indoor contactsporten, studentenactiviteiten. • Nadien kan op die plekken overgeschakeld worden op een 2G-beleid (vaccinatie en/of herstelcertificaat), waarbij mogelijk nog een test gevraagd wordt. • Privéfeestjes die binnen plaatsvinden, zoals huwelijken, moeten beperkt worden tot 50 personen. • Grote evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals kerstmarkten, vereisen een CST, masker en afstand. Evenementen • Kinderen dragen een mondmasker in het onderwijs vanaf negen jaar (vierde leerjaar). • CO2-meters worden verplicht in de klaslokalen. • Mogelijk extra testmogelijkheden benutten, zoals 1 speekseltest per week. Privé • De ‘bubbel’ komt niet terug. • De burger wordt wel gevraagd om zijn contacten te beperken. Richtlijn: vijf per dag. • Gebruik een zelftest voordat je groepen vrienden of familie ontmoet. Werk • Telewerk verplicht tot na de kerstvakantie. • Telewerk verplicht tot na de kerstvakantie.