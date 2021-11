‘She’s lost in music’: vrouwen op wie je kunt bouwen

Het is een leuk uitgangspunt: Isolde Lasoen, drumster en zangeres, zit al meer dan 20 jaar in de muziekbusiness, maar laat nu haar drumstokken even – heel even – liggen om zes portretten te schetsen van jongere vrouwelijke muzikanten. Die worden drie weken na elkaar per twee gebundeld in het Canvas-programma She’s lost in music.